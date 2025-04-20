Sporcular günde kaç litre su içmeli?

💧 1. Sporcular Günde Ne Kadar Su İçmeli?

Bu, sporun türüne, süresine, şiddetine, vücut ağırlığına ve çevresel koşullara göre değişir. Ancak genel bir rehber olarak:

Günlük ortalama: 30-40 ml x vücut ağırlığı (kg)

Örneğin: 70 kg bir sporcu için 2.1 - 2.8 litre

Egzersiz sırasında: Her 15-20 dakikada bir 150-250 ml su

Egzersiz sonrası: Kaybedilen sıvının yaklaşık %150'si kadar sıvı alınmalı (ter ile kaybedilen sıvının yerine konması için)

🏃‍♂️ 2. Egzersizden Önce Su İçmek Gerekli mi?

Evet. Dehidrasyon (susuzluk), egzersiz öncesi başlarsa performansı ciddi şekilde düşürür. Bu yüzden:

Egzersizden 2 saat önce: 500 ml su içilmesi önerilir.

Egzersizden hemen önce: 200-300 ml gibi küçük bir miktar alınabilir.

💦 3. Terle Kaybedilen Sıvı Nasıl Hesaplanır?

Kabaca bir hesaplama için:

Egzersiz öncesi ve sonrası tartıl (çıplak).

Farkı bul (örneğin 1 kg kayıp ≈ 1 litre sıvı kaybı).

Egzersiz sırasında alınan sıvıyı da bu hesaba dahil et.

⚠️ 4. Susuzluk Belirtileri Nelerdir?

Yorgunluk

Konsantrasyon düşüklüğü

Kas krampları

Baş ağrısı

İdrarın koyu renkli olması

Kalp atışının artması

🧃 5. Su Yerine Sporcu İçecekleri Kullanılabilir mi?

Bazı durumlarda evet:

60 dakikadan uzun süren veya yüksek yoğunluklu egzersizlerde elektrolit ve karbonhidrat içeren içecekler tercih edilebilir.

Ancak günlük sıvı ihtiyacı için su en temel kaynaktır.

🍉 6. Yiyeceklerden Alınan Sıvı Yeterli mi?

Bazı sebze ve meyveler (%80-90 su içerir) sıvı ihtiyacına katkı sağlar:

Karpuz, salatalık, çilek, portakal vs.

Ama bu sıvılar tamamen yeterli değildir. Su tüketimi şarttır.

🔁 7. Aşırı Su İçmek Zararlı mı?

Evet, aşırı su tüketimi (hiponatremi) sodyum dengesini bozabilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle terle çok sodyum kaybedilen durumlarda sadece su değil, elektrolit dengesi de gözetilmelidir.