KAPAT
Haberler Sporcu Beslenmesi Sporcunun iyi beslenmesi neden önemlidir?

Doğru beslen, performansını artır, hızlı toparlan! Sporcu beslenmesi, enerjini ve kas sağlığını destekler.

Sporcu Beslenmesi Haberleri 26 Mart 2026 13:37 Güncellenme: 26 Mart 2026 Perşembe 13:37
Sporcular için beslenme, sadece enerji almak anlamına gelmez; performans, dayanıklılık ve toparlanma süreçlerinin temelini oluşturur. Doğru beslenme, kas gelişimini destekler, yaralanma riskini azaltır ve egzersiz sonrası hızlı toparlanmayı sağlar.

Karbonhidratlar spor sırasında enerji sağlar, proteinler kas onarımını destekler, sağlıklı yağlar ise hormonal dengeyi korur. Vitamin ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirirken, yeterli sıvı tüketimi de performansı artırır ve yorgunluğu önler.

Sporcunun beslenme planı, antrenman yoğunluğu, spor dalı ve bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirilmelidir. Bilinçli bir beslenme stratejisi ile sporcular hem kısa vadeli performanslarını artırabilir hem de uzun vadede sağlıklı kalabilir.

