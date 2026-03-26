Sporcunun iyi beslenmesi neden önemlidir?

Sporcular için beslenme, sadece enerji almak anlamına gelmez; performans, dayanıklılık ve toparlanma süreçlerinin temelini oluşturur. Doğru beslenme, kas gelişimini destekler, yaralanma riskini azaltır ve egzersiz sonrası hızlı toparlanmayı sağlar.

Karbonhidratlar spor sırasında enerji sağlar, proteinler kas onarımını destekler, sağlıklı yağlar ise hormonal dengeyi korur. Vitamin ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirirken, yeterli sıvı tüketimi de performansı artırır ve yorgunluğu önler.

Sporcunun beslenme planı, antrenman yoğunluğu, spor dalı ve bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirilmelidir. Bilinçli bir beslenme stratejisi ile sporcular hem kısa vadeli performanslarını artırabilir hem de uzun vadede sağlıklı kalabilir.

