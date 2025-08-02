Yazın açık havada spor yapanlar için sıvı ve mineral dengesi rehberi

Yaz aylarında açık havada yapılan koşu, bisiklet, plaj egzersizleri ve diğer aktiviteler bedeni canlandırsa da, yoğun terleme sonucu su ve mineral kaybı ciddi bir sorun haline gelir. Bu kayıplar yerine konmadığında halsizlik, kramplar ve performans düşüklüğü kaçınılmazdır.

İşte sıcak havada spor yaparken sıvı ve mineral dengesini korumanın yolları:

1. Sadece su değil, elektrolit de al

Sodyum, potasyum, magnezyum gibi mineraller terle vücuttan atılır. Ayran, maden suyu, hindistan cevizi suyu veya sporcu içecekleriyle bu kaybı telafi et.

2. Spordan önce su depola

Egzersize başlamadan 1–2 saat önce 400–600 ml su içmek, vücudu aktiviteye hazırlar.

3. Uzun süren aktivitelerde sıvıyı bölerek iç

45 dakikadan uzun egzersizlerde yanına su al ve her 15–20 dakikada küçük yudumlarla içerek sıvı dengesini koru.

4. Besinlerle mineral takviyesi yap

Muz, portakal, salatalık, yoğurt, zeytin gibi mineraller açısından zengin besinleri öğünlerine ekle.

5. Spordan sonra yenilen

Egzersiz bitiminde sadece su içmek yerine mineral içeren içecekler ve protein-karbonhidrat dengesi olan hafif öğünlerle toparlanmayı hızlandır.

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