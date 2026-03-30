Kas gelişimini hızlandıran antrenman split programları

Kas gelişimini hızlandırmak isteyenler için antrenman programının doğru planlanması büyük önem taşır. Bu noktada split antrenman programları, kas gruplarını belirli günlere bölerek daha yoğun ve odaklı çalışmayı mümkün kılar. Böylece her kas grubu yeterli hacimle çalıştırılırken aynı zamanda toparlanma süresi de optimize edilir.

Split antrenman nedir?

Split programlar, vücudu kas gruplarına ayırarak farklı günlerde çalıştırmaya dayalı bir sistemdir. Bu yöntem, özellikle orta ve ileri seviye sporcular için kas hipertrofisini artırmada oldukça etkilidir.

En yaygın split program türleri

1. Push / Pull / Legs (İtme-Çekme-Bacak)

Push: Göğüs, omuz, triceps

Pull: Sırt, biceps

Legs: Bacak ve kalça

Haftada 3–6 gün uygulanabilir ve dengeli gelişim sağlar.

2. Upper / Lower (Üst vücut – Alt vücut)

Üst vücut günü: Göğüs, sırt, omuz, kol

Alt vücut günü: Bacak ve core

Haftada 4 gün için idealdir, toparlanma süresi oldukça verimlidir.

3. Body Part Split (Bölgesel split)



Her gün tek bir kas grubuna odaklanılır (örneğin: göğüs günü, sırt günü gibi).

İleri seviye sporcular için yüksek hacimli antrenman imkânı sunar.

Kas gelişimini hızlandırmak için ipuçları



Aynı kas grubunu haftada en az 2 kez çalıştırmaya özen gösterin

Set ve tekrar aralıklarını hedefe göre planlayın (8–12 tekrar hipertrofi için idealdir)

Progressive overload (yük artışı) uygulayın

Yeterli protein alımı ve uykuya dikkat edin

Doğru split program ile kaslarınızı daha verimli çalıştırabilir, gelişim sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

👉🏼"EVDE YAPABİLECEĞİN 3 BASİT ÜST VÜCUT EGZERSİZİ" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...