Farkında olmadan seni yoran alışkanlıklar

Bazen yeterince uyuduğun, sağlıklı beslendiğin ve su içtiğin halde hâlâ bitkin hissedersin. İşte tam bu noktada devreye giren gizli enerji hırsızları var. Yani seni fiziksel olarak değil ama zihinsel ve duygusal olarak tüketen, farkında olmadan yaptığın alışkanlıklar.

1. Sürekli ertelemek (karar yorgunluğu)

"Sonra bakarım" dediğin her şey zihninde açık bir sekme gibi kalır. Bu da zamanla zihinsel yorgunluğa sebep olur. Minik kararları hızlıca tamamlamak sana alan açar.

2. Gereksiz bildirimler ve ekran maruziyeti

Telefonundan gelen her "bip", dikkatini çeker ve zihinsel bölünmeye neden olur. Bu da günün sonunda ciddi bir yorgunluk hissi yaratır. Bildirimleri sessize almak büyük fark yaratır.

3. Sürekli 'evet' demek

İstemediğin şeylere hayır diyememek, seni başkalarının önceliklerine hizmet eden bir modda tutar. Bu hem zamanını hem de iç enerjini tüketir. Unutma: Hayır demek bazen kendine "evet" demektir.

4. Eşya kalabalığı

Dağınık bir fiziksel ortam, dağınık bir zihin yaratır. Fazla eşyalar, gözünü ve zihnini yorar. Sadeleştikçe hafiflersin.

5. Kendini sürekli başkalarıyla kıyaslamak

Sosyal medyada gördüğün kusursuz hayatlarla kendi gerçekliğini kıyaslamak özgüveni değil, enerjiyi emer. Herkesin temposu ve yönü farklı. Kendi yoluna odaklanmak en iyisidir.

6. İç sesle acımasız konuşmak

Kendini sürekli eleştirmek, zihinsel bir savaş yaratır. Bu da gün içinde fark etmesen de seni içten içe yorar. Şefkatli bir iç ses, gerçek bir enerji kaynağıdır.

7. Dinlenmeyi hak görmek yerine planlamak

Sadece "çok yorulduğunda" değil, düzenli aralıklarla dinlenmek gerekir. Bunu ödül gibi değil, temel ihtiyaç olarak gör.

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