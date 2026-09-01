Gece uyumadan önce rahatlamak için meditasyon

Gün boyunca yaşanan yoğunluk, zihnin uyku saatinde de aktif kalmasına neden olabilir. İş, günlük sorumluluklar veya gün içinde yaşanan olaylar üzerine düşünmeye devam etmek, yatağa girdiğinizde gevşemenizi zorlaştırabilir. Uyumadan önce yapılan kısa bir meditasyon, günün temposundan uzaklaşarak zihinsel ve fiziksel olarak dinlenmeye hazırlanmanıza yardımcı olabilir.

Gece meditasyonu için öncelikle sessiz ve rahat bir ortam oluşturabilirsiniz. Telefon, televizyon ve diğer dikkat dağıtıcı cihazları bir süreliğine kenara bırakmak, çalışmaya odaklanmanızı kolaylaştırabilir. Ardından yatağınızda veya rahat bir pozisyonda oturarak gözlerinizi kapatabilirsiniz.

Meditasyon sırasında öncelikle nefesinize odaklanın. Burnunuzdan yavaşça nefes alın ve nefesinizi doğal şekilde verin. Nefesin vücudunuzda oluşturduğu hareketi fark etmeye çalışın. Zihninize farklı düşünceler geldiğinde onları bastırmaya çalışmak yerine fark edip yeniden nefesinize dönün.

Daha sonra dikkatinizi bedenin farklı bölgelerine yöneltebilirsiniz. Ayaklardan başlayarak bacaklarınızı, karın bölgenizi, omuzlarınızı ve yüzünüzü sırayla fark edin. Gün içinde fark etmeden gerdiğiniz bölgeleri gevşetmeye çalışın.

Meditasyonu yaklaşık 5-10 dakika sürdürebilirsiniz. Süreyi zaman içinde kendinizi rahat hissettiğiniz şekilde artırmanız mümkün. Buradaki amaç düşünceleri tamamen ortadan kaldırmak değil, zihni günün yoğunluğundan uzaklaştırıp dinlenme sürecine geçişi kolaylaştırmaktır.

Meditasyonun ardından ışıkları azaltarak ve mümkün olduğunca sakin bir uyku rutini izleyerek yatağa geçebilirsiniz. Düzenli bir gece rutini oluşturmak, uyku öncesinde beden ve zihnin dinlenmeye hazırlanmasına yardımcı olabilir.

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