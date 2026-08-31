Sağlıklı bir kahvaltı nasıl hazırlanır?

Güne dengeli bir kahvaltıyla başlamak, günlük beslenme düzeninin daha çeşitli ve besleyici olmasına yardımcı olabilir. Sağlıklı bir kahvaltı hazırlarken tek bir besine odaklanmak yerine farklı besin gruplarından seçenekleri bir araya getirmek önemlidir. Uzmanlar kahvaltıda protein kaynaklarının yanı sıra meyve ve sebzelere yer verilmesini öneriyor.

Kahvaltıda protein kaynağına yer verin

Yumurta, peynir, yoğurt, süt veya şekersiz yoğurt gibi besinler kahvaltının protein içeriğini artırabilir. Bitkisel beslenenler için ise nohut, mercimek, kuruyemiş ve tohumlar farklı protein seçenekleri arasında değerlendirilebilir. Günlük beslenmede protein kaynaklarını çeşitlendirmek dengeli bir beslenme düzeninin önemli parçalarından biridir.

Tam tahıllı besinleri tercih edin

Kahvaltıda ekmek veya tahıl grubu tüketilecekse tam tahıllı seçeneklere yer verilebilir. Tam tahıllı ekmek, yulaf ezmesi veya şekersiz tam tahıllı gevrekler lif açısından daha iyi seçenekler olabilir. Lif içeriği yüksek besinler tokluk hissinin desteklenmesine de katkı sağlayabilir.

Sebze ve meyveleri unutmayın

Domates, salatalık, biber gibi sebzeler kahvaltıya vitamin, mineral ve lif katkısı sağlar. Mevsim meyveleri de kahvaltının bir parçası olabilir. Meyve suyu yerine mümkün olduğunca meyvenin kendisini tercih etmek, liften yararlanmak açısından daha uygun bir seçimdir.

Sağlıklı yağ kaynaklarına yer verin

Zeytin, ceviz, badem, fındık, avokado ve uygun miktarda zeytinyağı kahvaltıda kullanılabilecek sağlıklı yağ kaynakları arasındadır. Ancak sağlıklı yağ içeren besinlerde de porsiyon miktarına dikkat etmek önemlidir.

Şeker içeriği yüksek seçenekleri sınırlayın

Kahvaltıyı yalnızca reçel, çikolata kreması, şekerli gevrekler, hamur işleri veya şekerli içeceklerden oluşturmak yerine besin çeşitliliğini artırmak daha dengeli bir seçenek olabilir. Özellikle ilave şeker içeren ürünlerin tüketimini sınırlamak sağlıklı beslenme önerileri arasında yer alır.

Dengeli bir kahvaltı örneği

Pratik bir kahvaltı için yumurta + tam tahıllı ekmek + domates ve salatalık + zeytin + bir porsiyon meyve gibi farklı besin gruplarını içeren bir tabak hazırlanabilir. Alternatif olarak yoğurt + yulaf + meyve + ceviz şeklinde bir kahvaltı da tercih edilebilir. Buradaki miktarlar kişinin enerji ihtiyacına, yaşına, fiziksel aktivite düzeyine ve genel beslenme düzenine göre değişebilir.

Sağlıklı kahvaltının tek bir şekli yok

Sağlıklı kahvaltı herkes için aynı olmak zorunda değildir. Önemli olan öğünü yalnızca tek bir besin grubuna dayandırmamak ve günün genel beslenme düzeni içerisinde protein, sebze-meyve, tam tahıllar ve sağlıklı yağ kaynaklarına dengeli şekilde yer vermektir.

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