Gizli stres kaynağı: Nefesini tutmanın bedene etkileri

Günlük hayatın yoğun temposunda çoğu zaman fark etmeden nefesimizi tutarız. Toplantıda, egzersiz sırasında, bir şeye odaklanırken ya da stresli bir anda… Bu küçük gibi görünen refleks aslında bedenin stres tepkisini tetikler.

Nefes tutmak, vücudun "savaş ya da kaç" sistemini devreye sokar. Kalp atışları hızlanır, kaslar gerilir, beyne giden oksijen azalır. Bu da uzun vadede yorgunluk, baş ağrısı, dikkat dağınıklığı ve hatta hormon dengesizliklerine yol açabilir.

Nefesi bilinçli olarak akışta tutmak ise tam tersine sinir sistemini sakinleştirir. Düzenli ve derin nefes alışverişi, vücudu "dinlen ve sindir" moduna geçirerek stres hormonlarını azaltır, odaklanmayı ve enerji seviyesini artırır.

Basit bir farkındalık egzersiziyle başlayabilirsin: Gün içinde birkaç kez dur, sadece nefesini fark et. Tutuyor musun, hızlandırıyor musun, yoksa akışta mı bırakıyorsun? Her fark ediş, stres döngüsünü kırmak için güçlü bir adımdır.

