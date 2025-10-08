Duruşu ve postürü düzelten 3 hareket

Günün büyük bir kısm��nı masa başında, bilgisayar veya telefon karşısında geçiriyoruz. Zamanla omuzlar öne düşüyor, boyun öne eğiliyor ve sırt kasları zayıflıyor. Bu durum yalnızca görünüşümüzü değil, aynı zamanda nefes kapasitemizi, omurga sağlığımızı ve enerjimizi de etkiliyor.

Duruşu düzeltmek için karmaşık egzersizlere gerek yok düzenli yapılan birkaç basit hareket, postürü yeniden hizalamaya yardımcı olur.

1. Göğüs açıcı esneme (Chest opener)

Uzun süre oturarak çalışmak, göğüs kaslarını kısaltır ve omuzların öne düşmesine neden olur.

Ellerini arkada birleştirip göğsünü öne doğru açarak derin nefes al. Bu hareket, göğüs kaslarını esnetir, akciğer kapasitesini artırır ve omuz hizanı yeniden dengeler.

🕐 Günde 2–3 kez 20 saniye yapman yeterli.

2. Kedi–inek hareketi (Cat–cow stretch)

Omurga esnekliğini artıran en etkili hareketlerden biridir.

Dört ayak pozisyonunda sırtını yukarı doğru yuvarla (kedi), ardından karın içeri ve baş yukarı olacak şekilde esnet (inek).

Bu ritmik geçiş, omurga kaslarını rahatlatır, sırt ve bel bölgesindeki gerginliği azaltır.

🕐 5–10 tekrar idealdir.

3. Duvarda hizalanma egzersizi

Postür farkındalığı kazanmak için mükemmel bir egzersizdir.

Sırtını duvara yasla, topukların, kalçan, kürek kemiklerin ve başın duvara değsin.

Derin nefes alırken bu pozisyonda 30 saniye kal.

Bu hareket, doğru duruş hissini bedenine öğretir ve kas hafızanı yeniden programlar.

Küçük adımlar, büyük farklar yaratır

Duruş, yalnızca görünüşle ilgili değildir; nefes kalitesini, enerji seviyeni ve hatta ruh halini etkiler.

Her gün sadece birkaç dakikanı ayırarak daha dik, daha güçlü ve daha özgüvenli bir beden duruşu kazanabilirsin.

