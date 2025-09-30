Stresi azaltan nefes teknikleri: İş yerinde uygulayabileceğiniz yöntemler

Yoğun iş temposu ve masa başında uzun saatler geçirmek, stresi artırabilir ve motivasyonu düşürebilir. Ancak kısa nefes egzersizleriyle hem zihninizi sakinleştirebilir hem de konsantrasyonunuzu artırabilirsiniz. İşte iş yerinde kolayca uygulayabileceğiniz bazı yöntemler:

Derin karın nefesi (3–5 dakika)

Burundan derin bir nefes alın, karın kısmınızı şişirin.

Nefesi yavaşça ağızdan verin.

Stresi azaltır, rahatlama sağlar.

4-7-8 tekniği

4 saniye nefes alın, 7 saniye tutun, 8 saniyede verin.

Vücutta sakinleştirici etki yaratır ve uykuya geçişi kolaylaştırır.

Kısa nefes molaları (1–2 dakika)

Gün içinde 2–3 kez nefesinize odaklanın.

Gözlerinizi kapatıp derin nefes alın, stres hormonu seviyesini düşürün.

Farkındalık ile nefes

Nefes alırken "enerji alıyorum", verirken "stres atıyorum" gibi olumlamalar kullanın.

Hem zihinsel hem fiziksel olarak gevşemenizi sağlar.

