Kış aylarında su tüketimini artırmanın yolları

Kışın soğuk havalarda su içmeyi unutuyorsanız, işte su tüketimini artırmanın pratik yolları.

Sağlıklı Beslenme Haberleri 29 Eylül 2025 15:17 Güncellenme: 29 Eylül 2025 Pazartesi 15:17
Kış aylarında soğuk havalar nedeniyle susama hissi azalır ve bu durum su tüketiminin düşmesine yol açar. Oysa yeterli su içmek; bağışıklık sistemini güçlü tutar, cildin kurumasını önler ve metabolizmanın dengeli çalışmasını sağlar. Peki kışın su içme alışkanlığını nasıl sürdürebilirsiniz? İşte birkaç öneri:

Güne suyla başlayın: Sabah uyandıktan sonra içeceğiniz bir bardak su, güne taze ve enerjik başlamanızı sağlar.

Suyunuzu ılık için: Soğuk su yerine ılık su tercih etmek hem içimi kolaylaştırır hem de sindirime destek olur.

Bitki çaylarını dahil edin: Ihlamur, adaçayı veya yeşil çay gibi kafeinsiz bitki çayları, hem sıvı alımınızı artırır hem de bağışıklığınızı destekler.

Hatırlatıcı kullanın: Telefonunuza su hatırlatıcı uygulamaları yükleyerek düzenli su içmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Su içeriği yüksek besinler tüketin: Portakal, mandalina, salatalık ve kereviz gibi besinler hem vitamin hem de su desteği sağlar.

Kişisel şişenizi yanınızda taşıyın: Gün boyu göz önünde duran bir su şişesi, içmeyi kolaylaştırır ve hatırlatıcı görevi görür.

Kış aylarında da düzenli su içmeyi alışkanlık haline getirerek hem bedeninizi hem de zihninizi canlı tutabilirsiniz.

