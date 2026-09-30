Aynı bölgeyi arka arkaya çalıştırmak doğru mu?

Aynı kas grubunu arka arkaya çalıştırmanın doğru olup olmadığı, antrenmanın yoğunluğuna, kullanılan egzersizlere ve kasın toparlanma durumuna bağlıdır. Hafif bir aktivasyon çalışması ile yüksek eforlu bir ağırlık antrenmanını aynı şekilde değerlendirmek doğru olmaz.

Örneğin aynı antrenmanda kalça kaslarını hedefleyen birkaç farklı egzersizi peş peşe yapmak, o bölgeyi daha fazla yormak amacıyla planlanabilir. Ancak kas zaten yüksek düzeyde yorulmuşsa aynı bölgeye tekrar tekrar yüklenmek, hareket kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Hareket kalitesi önemlidir.

Bir egzersizden diğerine geçtiğinizde hedef bölgedeki yorgunluk nedeniyle formunuz bozuluyorsa, arka arkaya egzersiz yapmak yerine dinlenmek veya başka bir kas grubuna geçmek daha uygun olabilir.

Egzersizlerin birbirini nasıl etkilediğine bakılmalı.

Aynı kas grubunu doğrudan çalıştırmayan bazı hareketlerde bile yardımcı kaslar devreye girebilir. Örneğin sırt ve bacak antrenmanında bazı hareketler gövde kaslarını ortak şekilde kullanabilir. Bu nedenle yalnızca egzersizin adına değil, hareket sırasında hangi kasların ne kadar çalıştığına da bakmak gerekir.

Aynı bölgeyi iki farklı şekilde çalıştırmak mümkün olabilir.

Bir kas grubunu arka arkaya çalıştırmak her zaman yanlış değildir. Örneğin daha ağır bir temel hareketin ardından daha düşük yükle yapılan bir izolasyon hareketi tercih edilebilir. Burada amaç, egzersizleri rastgele üst üste koymak yerine antrenmanın hedefi doğrultusunda planlamaktır.

Toparlanma da programın bir parçasıdır.

Aynı kas grubunu farklı antrenman günlerinde tekrar çalıştırırken kasın toparlanması için yeterli zaman bırakmak önemlidir. Sürekli yüksek yoğunlukta çalışmak yerine antrenmanın toplam yükünü ve toparlanmayı birlikte değerlendirmek gerekir.

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