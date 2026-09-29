Pilates yaparken karın kaslarını sürekli sıkmak doğru mu?

Pilates sırasında karın bölgesini aktif tutmak önemli olsa da karın kaslarını tüm egzersiz boyunca maksimum düzeyde sıkmak doğru bir yaklaşım değildir. Amaç, hareketi kontrol edebilecek kadar gövde desteği sağlarken nefesin ve hareketin doğal akışını korumaktır.

Karın bölgesini aktif tutmak ne demek?



Karın kaslarını aktive etmek, göbeği olabildiğince içeri çekip sertleştirmek anlamına gelmez. Daha çok gövdenin hareket sırasında kontrollü ve dengeli kalmasına yardımcı olacak bir kas aktivitesinden söz edilir.

Sürekli ve aşırı sıkmak hareketi kısıtlayabilir.



Karın kaslarını gereğinden fazla kasmak, özellikle gövdenin hareket etmesi gereken Pilates egzersizlerinde doğal hareketi zorlaştırabilir. Ayrıca kişi farkında olmadan nefesini tutabilir veya omuz ve boyun gibi başka bölgeleri gereğinden fazla devreye sokabilir.

Nefes de hareketin bir parçasıdır.



Pilates sırasında nefesi tutmak yerine kontrollü şekilde nefes alıp vermek önemlidir. Nefes verirken gövdeyi daha kontrollü hissetmek mümkün olabilir; ancak nefesin rahatça akabilmesi için karın bölgesinde gereksiz bir sertlik oluşturmamak gerekir.

Her harekette aynı düzeyde kasılma gerekmez.



Örneğin daha fazla denge veya gövde kontrolü isteyen bir harekette karın bölgesinin aktivitesi artabilir. Daha küçük ve kontrollü bir harekette ise aynı düzeyde kasılmaya ihtiyaç olmayabilir.

Kısacası Pilates'te hedef, karın kaslarını sürekli ve mümkün olduğunca sert sıkmak değil; gereken ölçüde aktive ederek hareketi kontrol etmektir. Hareket sırasında nefesinizi rahatça sürdürebiliyor ve gövdenizi kontrollü biçimde yönetebiliyorsanız, aktivasyon düzeyiniz muhtemelen hareketin gerektirdiği seviyededir.

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