Tekrar sayısını artırmadan hareketi zorlaştırmanın yolları

Bir egzersizi zorlaştırmak için her zaman tekrar sayısını artırmak gerekmez. Hareketin temposunu değiştirmek, bekleme süresi eklemek veya hareket mesafesini kontrollü şekilde artırmak, aynı egzersizi daha fazla efor gerektiren hale getirebilir.

Hareketi yavaşlatın: Özellikle ağırlığı indirdiğiniz bölümü daha yavaş yapmak, kasların hareket boyunca daha uzun süre çalışmasını sağlayabilir. Örneğin squat hareketinde aşağı inerken birkaç saniye beklemek, normal tempoya göre hareketi daha zor hale getirebilir.

Hareketin belirli noktasında bekleyin: Hareketin en zorlandığınız bölümünde kısa bir süre durmak, kontrolü artırabilir. Squatın alt noktasında veya plank pozisyonunda birkaç saniye beklemek buna örnek olabilir.

Hareket mesafesini kontrollü artırın: Vücudunuzun kontrolünü kaybetmeden hareket açıklığını artırmak da egzersizin zorluk seviyesini değiştirebilir. Ancak daha geniş hareket yapmak her zaman daha iyi değildir; hareket açıklığının kişiye uygun olması önemlidir.

Tek taraflı varyasyonları deneyin: Bir hareketi iki taraf yerine tek tarafla yapmak, denge ve kontrol gereksinimini artırabilir. Örneğin normal squat yerine destekli tek bacak squat varyasyonları kullanılabilir.

Dinlenme süresini düzenleyin: Aynı egzersizi daha fazla tekrar yapmadan zorlaştırmanın bir başka yolu, setler arasındaki dinlenme süresini kontrollü şekilde değiştirmektir. Ancak toparlanma ihtiyacını göz ardı etmemek gerekir.

👉🏼"VÜCUDUNUZUN HANGİ TARAFI DAHA GÜÇLÜ" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...