Vücudu sürekli “dik tutmaya” çalışmak doğru mu?

Duruşu düzeltmek denildiğinde akla çoğu zaman omuzları geriye çekmek, göğsü öne çıkarmak ve sırtı mümkün olduğunca dik tutmak gelir. Ancak vücudu gün boyunca sürekli aynı pozisyonda tutmaya çalışmak, doğal hareketliliği kısıtlayabilir ve gereksiz kas gerginliğine neden olabilir.

Dik durmak, vücudu sabitlemek anlamına gelmez. Sağlıklı bir duruş; otururken, ayakta dururken ve hareket ederken vücudun pozisyona göre uyum sağlayabilmesini içerir.

Sürekli kasılmak gerginliği artırabilir

Omuzları sürekli geriye çekmek, karın kaslarını devamlı sıkmak veya sırtı mümkün olduğunca düz tutmaya çalışmak bazı kişilerde gereksiz kasılmaya yol açabilir. Duruşu korumak için sürekli efor harcamak yerine vücudun rahat ve kontrollü şekilde pozisyon değiştirmesine izin vermek daha uygun olabilir.

Tek bir "mükemmel" duruş yoktur

Vücut hareket ederken baş, omuzlar, omurga ve pelvisin pozisyonu sürekli değişir. Uzun süre ayakta kalırken kullanılan pozisyon ile yürürken veya otururken kullanılan pozisyonun aynı olması beklenmez.

Bu nedenle düzeltici egzersizlerin amacı kişiyi tek bir pozisyona sabitlemekten çok, farklı pozisyonlarda daha iyi kontrol ve hareket kapasitesi kazanmasına yardımcı olmaktır.

Hareket etmek de duruşun bir parçasıdır

Uzun süre aynı pozisyonda kalmak yerine zaman zaman pozisyon değiştirmek, ayağa kalkmak, yürümek ve farklı yönlerde hareket etmek önemlidir. Özellikle masa başında çalışan kişiler için yalnızca "dik oturmayı" öğrenmek yerine düzenli hareket molaları vermek de yararlı olabilir.

Duruşunuzu kontrol etmek yerine farkındalık geliştirin

Gün boyunca sürekli "dik miyim?" diye kendinizi kontrol etmek yerine, zaman zaman omuzlarınızı ve çenenizi gevşetebilir, ağırlığınızın iki ayağa nasıl dağıldığını fark edebilir ve rahatça nefes alıp alamadığınızı kontrol edebilirsiniz.

Duruşu düzeltmek, vücudu zorla belirli bir şekle sokmak yerine kontrollü, rahat ve farklı hareketlere uyum sağlayabilen bir vücut geliştirmeye odaklanabilir.

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