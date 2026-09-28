Esneme yaparken eklemi kilitlemek neden doğru olmayabilir?

Esneme sırasında diz, dirsek veya başka bir eklemi tamamen düzleştirip kilitlemek, hareketin kontrolünü zorlaştırabilir. Özellikle eklem sınırına yakın pozisyonlarda yapılan esnemelerde, eklemi zorlamak yerine hareketi kontrollü bir aralıkta sürdürmek daha uygun olabilir.

Eklem kilitlendiğinde hareketin kontrolü azalabilir ve esneme sırasında hedeflenen kas yerine eklem çevresindeki yapılara daha fazla yük binebilir. Örneğin bacak arkasını esnetirken dizi tamamen kilitlemek, bazı kişilerde diz çevresinde rahatsızlık hissedilmesine neden olabilir.

Bu nedenle esneme sırasında eklemi zorlayarak son noktaya götürmek yerine, hafif ve kontrollü bir bükülme payı bırakmak tercih edilebilir. Ancak bu, bütün esnemelerde eklemin mutlaka bükülü tutulması gerektiği anlamına gelmez. Hangi pozisyonun uygun olduğu yapılan harekete ve kişinin hareket kapasitesine göre değişebilir.

Esneme sırasında nelere dikkat edilmeli?

Eklem hareketini zorlayarak son noktaya taşımayın.

Hareketi yavaş ve kontrollü gerçekleştirin.

Esneme sırasında nefesinizi tutmayın.

Keskin veya eklem kaynaklı ağrı hissederseniz hareketi bırakın.

Esnemeyi daha yoğun hale getirmek için ekleme baskı uygulamayın.

Özellikle diz ve dirsek gibi eklemlerde aşırı geriye doğru açılmadan kaçının.

Esnemenin amacı eklemi mümkün olduğunca ileri götürmek değil, ilgili kas ve dokuları kontrollü bir hareket aralığında çalıştırmaktır.

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