Hareket açıklığı ile esneklik aynı şey mi?

Bir eklemin ne kadar hareket edebildiğini anlatırken "hareket açıklığı" ve "esneklik" kavramları sıkça birbirinin yerine kullanılabiliyor. Oysa bu iki kavram farklı şeyleri ifade eder.

Hareket açıklığı, bir eklemin belirli bir hareket sırasında ulaşabildiği mesafeyi ifade eder. Örneğin dizinizi ne kadar bükebildiğiniz veya kolunuzu ne kadar yukarı kaldırabildiğiniz hareket açıklığıyla ilgilidir.

Esneklik ise başta kas ve çevresindeki yumuşak dokular olmak üzere dokuların uzayabilme kapasitesiyle ilişkilidir. Bir kişinin belirli bir pozisyona ulaşabilmesinde esnekliğin yanı sıra eklem yapısı, kas kontrolü ve hareket sırasında kullanılan diğer faktörler de rol oynayabilir.

Bu nedenle iyi bir esnekliğe sahip olmak, her eklemde mutlaka geniş bir hareket açıklığına sahip olmak anlamına gelmez. Aynı şekilde bir eklemin geniş hareket açıklığına sahip olması da kişinin tüm hareketlerde esnek olduğu anlamına gelmez.

Örneğin bir kişi kalçasını belirli bir yönde geniş bir açıyla hareket ettirebilirken bunu kontrol etmekte zorlanabilir. Başka bir kişi ise daha sınırlı bir aralıkta hareket etmesine rağmen hareketi daha kontrollü gerçekleştirebilir.

Egzersiz sırasında amaç yalnızca hareket mesafesini artırmak değil, kişinin güvenli ve kontrollü şekilde kullanabildiği hareket kapasitesini geliştirmek olmalıdır.

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