Bölgesel sıkılaşma için doğru beslenme nasıl olmalı?

Sıkı ve şekilli bir vücut hedefinin temelinde yalnızca antrenman değil, doğru beslenme de yer alır.

Bölgesel sıkılaşma, belirli bölgelerde kas tonusunu artırmak ve yağ oran��nı azaltmak için yapılan egzersizlerle desteklense de, bu sürecin en büyük destekçisi dengeli bir diyet planıdır.

1. Protein kas yapımını destekler

Yeterli protein almak, egzersiz sonrası kas onarımını hızlandırır ve sıkı bir görünüm kazanmanı sağlar.

👉 Tavuk, balık, yumurta, yoğurt ve baklagiller bu süreçte en büyük yardımcılarındandır.

2. Lifli besinler yağ yakımını kolaylaştırır

Sebze, meyve ve tam tahıllar sindirimi düzenler, tokluk hissini artırır ve gereksiz kalori alımını önler.

👉 Özellikle yeşil yapraklı sebzeler ve yulaf, sıkılaşma döneminde vazgeçilmezdir.

3. Sağlıklı yağlardan korkma

Zeytinyağı, avokado, ceviz gibi sağlıklı yağlar hormon dengesi için gereklidir. Hormon dengesi bozulduğunda vücut özellikle bel ve kalça çevresinde yağ depolamaya eğilimli hale gelir.

4. Su ve elektrolit dengesi önemli

Yeterli su içmek kasların esnekliğini ve toparlanma hızını artırır. Gün boyunca düzenli su tüketimi, sıkılaşma sürecinin görünür etkilerini güçlendirir.

