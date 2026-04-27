Çift bölge antrenman sistemi nedir ve nasıl yapılır?

Çift bölge antrenman sistemi, tek bir antrenman seansında iki farklı kas grubunun planlı ve dengeli şekilde çalıştırılmasıdır. Bu sistem genellikle "bölgesel antrenman" mantığının daha kompakt ve verimli bir versiyonu olarak uygulanır.

Klasik antrenmanlarda tek bir kas grubuna odaklanılırken, çift bölge sisteminde antrenman süresi optimize edilerek daha fazla kas grubu aktif hale getirilir. Bu da hem kas gelişimi hem de kalori yakımı açısından avantaj sağlar.

Çift bölge antrenman nasıl yapılır?

Çift bölge antrenmanı uygularken en önemli nokta, birlikte çalıştırılan kas gruplarının birbiriyle uyumlu olmasıdır. İşte en etkili yöntemler:

1. Üst vücut – alt vücut bölünmesi

Bir gün üst vücut (göğüs, sırt, omuz, kol), diğer gün alt vücut (bacak, kalça) çalışılır.

Bu sistem özellikle yeni başlayanlar için dengeli bir giriş sağlar.

2. İtiş – çekiş (push–pull) sistemi



İtiş: göğüs, omuz, triceps

Çekiş: sırt, biceps

Kasların fonksiyonel olarak birlikte çalışmasını sağlar ve toparlanma sürecini destekler.

3. Zıt kas grubu (antagonist) çalışması

Göğüs + sırt veya biceps + triceps gibi zıt kas grupları birlikte çalıştırılır.

Bu yöntem, antrenman yoğunluğunu artırırken kas dengesini de geliştirir.

4. Aynı gün farklı bölgeler (kombinasyon)

Örneğin sırt + bacak veya göğüs + omuz gibi kombinasyonlar yapılabilir.

Orta ve ileri seviye sporcular için uygundur.

Örnek çift bölge antrenman programı



Gün 1: Göğüs + triceps



Bench press – 3x10

Incline dumbbell press – 3x10

Cable fly – 3x12

Triceps pushdown – 3x12

Dips – 3x8



Gün 2: Sırt + biceps



Lat pulldown – 3x10

Barbell row – 3x10

Seated row – 3x12

Dumbbell curl – 3x12

Hammer curl – 3x10



Gün 3: Bacak + omuz



Squat – 3x10

Leg press – 3x12

Leg curl – 3x12

Shoulder press – 3x10

Lateral raise – 3x12



Çift bölge antrenmanının faydaları



Zaman kazandırır: Tek antrenmanda daha fazla kas grubu çalıştırılır.

Kas gelişimini destekler: Daha sık uyarı sağlar.

Yağ yakımını artırır: Daha yüksek enerji harcaması oluşturur.



Antrenman verimliliğini yükseltir



Program çeşitliliği sunar: Motivasyonu artırır.



Dikkat edilmesi gerekenler



Aynı kas grubunu üst üste günlerde çalıştırmayın.

Her kas grubuna yeterli toparlanma süresi tanıyın (en az 48 saat).

Ağırlıkları kontrollü artırın (progressive overload).

Hareket formuna öncelik verin.

Isınma ve soğuma (esneme) mutlaka yapılmalı.

Aşırı hacimden kaçının, kaliteyi ön planda tutun.



Kimler için uygundur?



Zamanı kısıtlı olanlar

Haftada 3–4 gün spor yapabilenler

Orta ve ileri seviye sporcular

Program çeşitliliği arayanlar

Yeni başlayanlar da bu sistemi uygulayabilir ancak daha düşük ağırlık ve basit hareketlerle başlamaları önerilir.



"TEMİZ BESLENME NEDİR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...