5 popüler postür egzersizi ile dik duruş geliştirme

Günlük hayatta uzun süre oturmak, telefon ve bilgisayar kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı gibi faktörler zamanla postür bozukluklarına neden olabilir. Omuzların öne düşmesi, sırt bölgesinde kamburluk ve boyun ağrıları en sık görülen sorunlar arasındadır. Ancak düzenli yapılan doğru egzersizlerle duruşu düzeltmek ve daha dik bir postüre sahip olmak mümkündür.

Aşağıdaki egzersizler, hem omurga sağlığını desteklemek hem de vücut hizasını geliştirmek için en etkili hareketler arasında yer alır:

1. Duvar meleği egzersizi

Sırtı duvara yaslayarak yapılan bu hareket, omuzların geriye açılmasını sağlar ve üst sırt kaslarını güçlendirir. Düzenli uygulandığında duruşta belirgin iyileşme görülür.

2. Plank egzersizi

Core kaslarını aktif hale getirerek omurgayı destekler. Karın ve bel bölgesini güçlendirdiği için dik duruşun temelini oluşturur.

3. Kedi-deve esnetmesi

Omurga esnekliğini artırır ve sırt bölgesindeki gerginliği azaltır. Gün içinde oluşan postür sıkışmalarını rahatlatmak için idealdir.

4. Köprü egzersizi

Kalça ve bel kaslarını çalıştırarak pelvis dengesini düzenler. Özellikle uzun süre oturan kişiler için oldukça faydalıdır.

5. Göğüs açma esnetmesi

Göğüs kaslarını esneterek omuzların öne kapanmasını engeller ve daha açık bir duruş sağlar.

Bu egzersizleri haftada 3-4 gün düzenli şekilde yapmak, zamanla daha güçlü bir postür ve daha sağlıklı bir omurga yapısı oluşturur.



