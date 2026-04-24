Yaz aylarında hem hafif hem de besleyici öğünler tercih etmek, enerjini korumanın en keyifli yollarından biridir. Taze ve dengeli malzemelerle hazırlanan bu tarif, hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif sunar.



Izgara somonlu yaz kasesi



Malzemeler



1 dilim somon fileto

4-5 yemek kaşığı haşlanmış kinoa

1 avuç roka

5-6 adet cherry domates

½ avokado

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz, karabiber



Hazırlanışı

Somonu hafif tuz ve karabiberle tatlandırıp tavada ya da ızgarada pişirin. Ayrı bir kapta kinoayı, roka ve ikiye bölünmüş cherry domateslerle karıştırın. Dilimlenmiş avokadoyu ekleyin. Üzerine pişen somonu yerleştirin. Zeytinyağı ve limon suyu ile soslayarak servis edin.

Neden sağlıklı?

Omega-3 açısından zengin somon, kaliteli protein kaynağıdır. Kinoa lif ve kompleks karbonhidrat sağlar, avokado ise sağlıklı yağlar içerir. Bu tarif hem doyurucu hem de yaz aylarında ağır hissettirmeyen dengeli bir öğündür.



👉🏼"DUYGUSAL YEME NEDİR VE NE YAPMALI?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...