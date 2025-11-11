Evde bölgesel antrenman programı nasıl hazırlanır?

Evde antrenman yapmak, zaman ve mekân kısıtlaması olmadan forma girmek için harika bir yöntemdir. Özellikle belirli bölgeleri şekillendirmek istiyorsan, programını hedef odaklı oluşturmak gerekir.

Bölgesel antrenman, vücudun belirli kısımlarındaki kasları çalıştırarak sıkılaşma, dayanıklılık ve dengeyi artırmayı amaçlar. Ancak etkili sonuç almak için egzersizleri bilinçli bir sırayla yapmak önemlidir.

1. Hedef bölgeyi belirle

İlk adım, hangi bölgeye odaklanacağını seçmektir:

Karın ve bel bölgesi

Kalça ve bacaklar

Kollar ve omuzlar

Sırt ve göğüs bölgesi

Bu hedef, hem egzersiz seçimini hem de tekrar sayısını belirler.

2. Isınma olmazsa olmaz

Antrenmana başlamadan önce 5–10 dakikalık ısınma hareketleri (ip atlama, yerinde koşu, jumping jack gibi) kasları hazırlayıp sakatlanma riskini azaltır.

3. Bölgesel egzersiz seçimi yap

Her bölge için 3–5 etkili egzersiz seçebilirsin.

Örneğin:

Karın: Plank, mountain climber, leg raise

Kalça/bacak: Squat, glute bridge, lunge

Kollar/omuz: Triceps dips, shoulder tap, push-up

Bu hareketleri 3 set halinde, her biri 12–15 tekrar olarak yapabilirsin.

4. Programı haftalık planla

Pazartesi / Perşembe: Alt vücut (kalça, bacak)

Salı / Cuma: Üst vücut (karın, kollar)

Çarşamba: Esneme ve aktif dinlenme (yoga veya pilates)

Düzenli bir planla hem kasları dinlendirir hem de gelişimi desteklersin.

5. Beslenme ve dinlenme dengesi kur

Egzersiz kadar doğru beslenme ve yeterli uyku da bölgesel sıkılaşmanın bir parçasıdır. Kas onarımı ve yağ yakımı bu dönemlerde gerçekleşir.

