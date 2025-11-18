Güçlü bir sırt için 3 hareket

Günümüzde uzun süre oturmak, bilgisayar başında çalışmak ve düşük fiziksel aktivite, sırt kaslarının zayıflamasına yol açıyor. Bu durum yalnızca duruş bozukluğuna değil, aynı zamanda kronik bel ve sırt ağrılarına da sebep olabiliyor. Sırt kaslarını güçlendirmek ise hem sağlıklı duruş hem de ağrıların azalması için kritik önem taşır.

Aşağıdaki 3 etkili egzersiz, herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan evde kolayca uygulanabilir 👇

🔹 1. Superman

Yüzüstü yere uzan, kolları ileri doğru uzat. Aynı anda kollar ve bacakları yerden yukarı kaldırarak 1–2 saniye tut, yavaşça indir.

Bu hareket, sırtın alt ve orta bölümünü güçlendirir ve omurga stabilitesini artırır.

📌 Öneri: 12–15 tekrar × 3 set

🔹 2. Reverse Snow Angel (Ters Melek)

Yüzüstü pozisyonda kollar vücuda yakın şekilde başla. Kolları yarım daire çizerek yukarı kaldır ve kürek kemiklerini sık.

Omuz arkası, kürek kemiği çevresi ve sırt üst kısmını çalıştırır duruşu düzeltmeye yardımcı olur.

📌 Öneri: 10–12 tekrar × 3 set

🔹 3. Havluyla Çekiş (Row with Towel)

Bir havlunun iki ucundan tut, kolları öne uzat ve çekiş hareketi yaparak kürek kemiklerini sık.

Sırt ortası ve lat kaslarını aktif çalıştırır. Ekipman gerektirmeden sırtı kuvvetlendirmek için ideal bir egzersizdir.

📌 Öneri: 12–15 tekrar × 3 set

💡 Daha Etkili Bir Sırt İçin İpuçları

Hareketleri yavaş ve kontrollü yap

Her tekrar sırasında nefesi tutma, düzenli nefes alıp ver

Gün aşırı uygulamak kasların toparlanmasını destekler

Uzun süre oturuyorsan gün içinde kısa mola germe hareketleri ekle

