Ofisteyken hareketsiz kalmaktan kaynaklanan ağrıları azaltmanın 5 yolu

Ofiste uzun süre oturmak, özellikle bel, boyun ve omuz bölgelerinde sertlik ve ağrıya sebep olur. Bu durum verimliliği düşürür ve gün içinde enerjiyi azaltır. Neyse ki küçük değişikliklerle ağrıyı azaltmak mümkün. İşte günlük ofis rutininle uygulayabileceğin 5 yöntem:

1. Saat başı kalk ve hareket et

Uzun süre aynı pozisyonda kalmak kasları sertleştirir.

Tavsiye: Her saat başı 1–2 dakika ayağa kalk, ofiste kısa yürüyüş yap veya esneme hareketleri uygula.

2. Duruşuna dikkat et

Bilgisayar ekranı çok alçak veya yüksek olursa boyun ve sırt ağrısı kaçınılmaz olur.

Tavsiye: Ekran göz hizasında, sırt dik ve omuzlar rahat şekilde otur.

3. Basit esneme hareketleri

Ofiste yapabileceğin mini esnemeler kasları gevşetir ve kan dolaşımını artırır.

Örnek: Omuz çevirme, baş öne-arkaya eğme, bel yan esnemesi.

4. Ayakta çalışabileceğin alanlar yarat

Ayakta çalışmak, oturmaya bağlı ağrıyı azaltır.

Tavsiye: Mümkünse toplantı sırasında veya kısa işlerde ayakta dur.

5. Masada su içmeyi unutma

Yeterli su tüketimi kasların ve eklemlerin sağlığı için önemlidir.

Ek fayda: Su içmek, kısa molalar verip hareket etmeyi de teşvik eder.

