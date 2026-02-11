Squat’ta ön bacak mı kalça mı çalışır?

Squat, alt vücut antrenmanlarının temel egzersizlerinden biridir ve çoğu zaman "ön bacak mı çalışır, kalça mı?" sorusunu beraberinde getirir. Aslında squat, çok eklemli bir harekettir ve birden fazla kas grubunu aynı anda aktive eder.

Ön bacak (quadriceps) ne zaman daha çok çalışır?

Squat sırasında dizlerin öne doğru hareketinin artması ve gövdenin daha dik tutulması, ön bacak kaslarının daha fazla devreye girmesini sağlar. Dar ayak açıklığı ve topuk yükseltilmiş pozisyonlar (örneğin heels elevated squat) da quadriceps aktivasyonunu artırır.

Kalça (gluteus) ne zaman daha çok çalışır?

Kalça kasları, kalçadan geriye doğru itişin (hip hinge) daha belirgin olduğu squat varyasyonlarında daha fazla aktive olur. Geniş ayak açıklığı, kalçanın daha geriye gönderilmesi ve squat derinliğinin artması glute kaslarının yükünü artırır.

Derinlik ve tempo neden önemlidir?

Yarım squat yerine derin squat yapmak, özellikle kalça kaslarının daha etkin çalışmasını sağlar. Ayrıca kontrollü iniş ve güçlü çıkış, kasların daha uzun süre gerilim altında kalmasına yardımcı olur.

Doğru teknik her şeyden önce gelir

Hangi kas grubunu hedeflersen hedefle, diz ve bel sağlığını koruyacak doğru form önceliklidir. Yanlış teknik, kas aktivasyonunu azaltırken sakatlanma riskini artırabilir.

Sonuç olarak squat; hem ön bacak hem de kalça kaslarını çalıştıran etkili bir egzersizdir. Hangi kasın daha baskın çalışacağı ise tamamen uygulanan tekniğe ve hedefe bağlıdır.



