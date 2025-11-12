Üst vücut güçlendirici 3 basit hareket

Evde yapılan kısa antrenmanlar bile düzenli uygulandığında büyük fark yaratabilir. Özellikle üst vücut kasları — yani kollar, omuzlar, göğüs ve sırt — günlük hayatta duruşu, gücü ve formu belirleyen en önemli bölgelerden biridir.
İşte evde hiçbir ekipman olmadan uygulayabileceğin 3 basit ama etkili hareket:
1. Push-up (Şınav)
Üst vücut dendiğinde ilk akla gelen egzersizdir. Göğüs, kol ve omuz kaslarını aktif şekilde çalıştırır.
Nasıl yapılır: Vücudu düz bir çizgide tutarak yere yaklaş ve tekrar yukarı kalk.
İpucu: Yeni başlayanlar dizlerini yere koyarak kolaylaştırabilir.
Tekrar: 10–15 tekrar × 3 set
2. Triceps Dips (Arka Kol Egzersizi)
Evdeki bir sandalye ya da sehpa ile kolayca yapılabilir. Özellikle sarkmaya eğilimli arka kol bölgesini toparlar.
Nasıl yapılır: Ellerini sandalyenin kenarına koy, kollarını bükerek kalçanı yere doğru indir.
Tekrar: 10–12 tekrar × 3 set
3. Plank Shoulder Tap (Omuz Dokunuşu)
Bu hareket hem omuz kaslarını hem de core (karın ve bel çevresi) kaslarını aynı anda güçlendirir.
Nasıl yapılır: Plank pozisyonunda dengeni koruyarak bir elinle karşı omzuna dokun.
İpucu: Kalçanı sabit tut, vücudu sağa sola sallamadan yapmaya çalış.
Tekrar: 8–10 tekrar × her iki taraf
👉🏼"KARIN ŞİŞKİNLİĞİNİ AZALTAN 3 BASİT HAREKET" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...