Üst vücut güçlendirici 3 basit hareket

Evde yapılan kısa antrenmanlar bile düzenli uygulandığında büyük fark yaratabilir. Özellikle üst vücut kasları — yani kollar, omuzlar, göğüs ve sırt — günlük hayatta duruşu, gücü ve formu belirleyen en önemli bölgelerden biridir.

İşte evde hiçbir ekipman olmadan uygulayabileceğin 3 basit ama etkili hareket:

1. Push-up (Şınav)

Üst vücut dendiğinde ilk akla gelen egzersizdir. Göğüs, kol ve omuz kaslarını aktif şekilde çalıştırır.

Nasıl yapılır: Vücudu düz bir çizgide tutarak yere yaklaş ve tekrar yukarı kalk.

İpucu: Yeni başlayanlar dizlerini yere koyarak kolaylaştırabilir.

Tekrar: 10–15 tekrar × 3 set

2. Triceps Dips (Arka Kol Egzersizi)

Evdeki bir sandalye ya da sehpa ile kolayca yapılabilir. Özellikle sarkmaya eğilimli arka kol bölgesini toparlar.

Nasıl yapılır: Ellerini sandalyenin kenarına koy, kollarını bükerek kalçanı yere doğru indir.

Tekrar: 10–12 tekrar × 3 set

3. Plank Shoulder Tap (Omuz Dokunuşu)

Bu hareket hem omuz kaslarını hem de core (karın ve bel çevresi) kaslarını aynı anda güçlendirir.

Nasıl yapılır: Plank pozisyonunda dengeni koruyarak bir elinle karşı omzuna dokun.

İpucu: Kalçanı sabit tut, vücudu sağa sola sallamadan yapmaya çalış.

Tekrar: 8–10 tekrar × her iki taraf

