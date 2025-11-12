Diyetlerde kilo verme neden duraklıyor?

Kilo verme süreci her zaman doğrusal ilerlemez. Diyetin ilk haftalarında hızlı bir düşüş yaşanırken, zamanla tartının sabit kalması oldukça yaygındır. Bu dönem, genellikle "plato dönemi" olarak adlandırılır ve vücudun yeni kilosuna uyum sağlama sürecidir.

⚖️ 1. Metabolizma hızı yavaşlıyor

Kilo kaybıyla birlikte vücut daha az enerji harcamaya başlar. Çünkü daha az vücut kütlesi, daha az kalori ihtiyacı demektir. Bu durum, harcadığın enerjinin azalıp kilo kaybının durmasına yol açabilir.

🍽️ 2. Kalori alımı farkında olmadan artabilir

Zamanla porsiyon kontrolü gevşeyebilir veya "zaten diyet yapıyorum" düşüncesiyle ekstra atıştırmalar başlayabilir. Küçük farklar bile dengeyi değiştirebilir.

💪 3. Egzersiz rutini vücut için artık yeterince zorlayıcı değildir

Vücut, aynı antrenman düzenine alıştığında daha az enerji harcar. Bu yüzden egzersiz yoğunluğunu veya süresini belirli aralıklarla değiştirmek gerekir.

😴 4. Uyku ve stres faktörleri

Yetersiz uyku, stres hormonu kortizolün artmasına yol açar. Bu da yağ yakımını yavaşlatabilir ve iştahı artırabilir.

🥦 5. Yetersiz protein ve lif alımı

Protein ve lif, tokluk sağlar ve metabolizmayı destekler. Eksiklikleri kilo verme sürecini sekteye uğratabilir.

👉🏼"KARIN ŞİŞKİNLİĞİNİ AZALTAN 3 BASİT HAREKET" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...