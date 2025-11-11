Tükettiğimiz gıdalar ruh halimizi etkiliyor mu?

Gün içinde kendimizi enerjik, huzurlu ya da tam tersi gergin hissetmemizin birçok nedeni olabilir. Ancak çoğu zaman göz ardı ettiğimiz bir faktör vardır: beslenme alışkanlıklarımız.

Bilimsel araştırmalar, tükettiğimiz gıdaların beyin kimyasını doğrudan etkilediğini ve ruh halimizi değiştirdiğini gösteriyor.

🍞 Karbonhidratlar ve serotonin dengesi

Karbonhidratlar, mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin üretimini destekler. Tam tahıllar, yulaf, muz gibi gıdalar; stresle başa çıkmayı kolaylaştırırken sakinlik hissi verir.

🥑 Sağlıklı yağlar, sağlıklı beyin

Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin besinler (örneğin somon, ceviz, chia tohumu), beyin fonksiyonlarını güçlendirir ve depresyon riskini azaltır.

🥦 Vitamin ve minerallerin duygusal rolü

B12, D vitamini, magnezyum ve demir eksikliği; yorgunluk, isteksizlik ve düşük ruh haliyle ilişkilendirilir. Renkli sebzeler, yeşil yapraklılar ve taze meyveler bu açıdan ruh sağlığı dostudur.

☕ Kafein ve şeker dengesine dikkat!

Kahve veya şekerli yiyecekler kısa süreli mutluluk hissi yaratabilir ama kan şekeri düştüğünde tam tersi bir etkiyle sinirlilik ve yorgunluk hissi ortaya çıkar.

👉🏼"GIDALAR İLE RUH HALİ İLİŞKİSİ" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...