Antrenman öncesinde kahve içmek faydalı mı?

Uzman diyetisyen Yağmur Başaran antrenman öncesi kahve tüketimini değerlendirdi

Uzman diyetisyen Yağmur Başaran, antrenman ��ncesinde kahve tüketiminin hem kendi pratiğinde hem de danışanlarında sıkça karşılaştığı bir alışkanlık olduğunu belirtiyor. Başaran, bu durumun bir kısmının psikolojik etkilerle ilişkili olabileceğini ancak bilimsel çalışmaların da bu alışkanlığı desteklediğini ifade ediyor.

Yağmur Başaran'a göre, antrenman öncesinde özellikle sert bir kahve tüketimi, performans açısından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu noktada "kahve performansı artırır mı, yoksa zararlı mı?" sorusu sıkça gündeme geliyor.

Genel bilimsel çalışmalara bakıldığında, egzersizden yaklaşık 45 dakika ile 1 saat önce içilen kahvenin, esas hedef olan kafein alımı sayesinde spor performansını artırabildiğine dair veriler bulunuyor. Başaran, burada kahveden ziyade kafeinin etkisinin ön planda olduğunu vurguluyor.

Kafeinin, metabolizma hızının artmasına yardımcı olabildiğini ve bu sayede yağ yakımını destekleyebileceğini gösteren çalışmalar olduğunu belirten Yağmur Başaran, bu açıdan kafeinin günümüzde güvenilir bir destekleyici olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.

Ancak tüketilen kahvenin türü de büyük önem taşıyor. Uzman diyetisyen Yağmur Başaran, antrenman öncesi tercih edilmesi gereken kahvenin mutlaka şekersiz ve kremasız olması gerektiğinin altını çiziyor. Bu noktada en uygun seçeneğin sade filtre kahve olduğunu özellikle belirtiyor.

Sonuç olarak Yağmur Başaran'a göre, doğru zamanda ve doğru şekilde tüketilen sade kahve, antrenman öncesinde performansı destekleyici bir alışkanlık olabilir. Ancak bireysel kafein toleransı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.



👉🏼"ANTRENMAN ÖNCESİNDE KAHVE İÇMEK FAYDALI MI?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...