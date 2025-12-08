Duygusal açlık ile gerçek açlık arasındaki farklar

Duygusal yeme, duygusal durumların, özellikle stres, yalnızlık, üzüntü, kaygı gibi hislerin yemek yeme alışkanlıklarımız üzerinde kontrol sahibi olmasına denir. Bu, aslında açlık hissiyle bağlantılı olmayan bir yeme davranışıdır. Yani kişi, gerçekten aç olmadığında, sadece duygusal bir boşluğu doldurmak için yemek yer. Duygusal yeme, sıkça yüksek kalorili, tatlı veya yağlı yiyeceklere yönelmekle kendini gösterir ve bu da genellikle geçici bir rahatlama sağlar. Ancak bu davranış, uzun vadede kilo alımına, kötü vücut sağlığına ve suçluluk hissine yol açabilir.

Uzman Diyetisyen Cemre İnan Fit Yaşa için duygusal beslenmeyi anlattı:

