Kardiyo mu ağırlık mı? Yağ yakımında hangisi daha etkili?

Kilo verme sürecinde en sık sorulan sorulardan biri: "Kardiyo mu yoksa ağırlık antrenmanı mı daha hızlı yağ yakar?"

Aslında iki antrenman türünün de vücutta farklı etkileri vardır ve en iyi sonuç, onları doğru şekilde kombinlemekle elde edilir. Ama hangisinin ne zaman daha etkili olduğunu bilmek süreci hızlandırır.

Kardiyo nedir ve yağ yakımına nasıl katkı sağlar?

Kardiyo, kalp atış hızını artırarak vücudun daha fazla enerji harcamasını sağlayan her türlü ritmik harekettir. Koşu, ip atlama, bisiklet, dans gibi aktiviteler kısa sürede yüksek kalori yakımı sağlar.

Kardiyonun yağ yakımına etkileri:

Egzersiz sırasında doğrudan kalori harcar.

Kalp-damar sağlığını geliştirir.

Kısa sürede hızlı sonuç verir.

Terleme ve hareketlilik arttığı için motivasyonu yükseltir.

Kimin için daha uygun?



Kısa sürede kalori açığı yaratmak isteyen, başlangıç seviyesindeki bireyler için idealdir.

Ağırlık antrenmanı yağ yakımını nasıl etkiler?

Ağırlık çalışması yalnızca kas geliştirmekle sınırlı değildir. Kas kütlesinin artması, metabolizmayı hızlandırarak gün içinde daha fazla enerji harcanmasına yol açar.

Ağırlık antrenmanının yağ yakımına etkileri:

Kas kütlesini artırarak bazal metabolizma hızını yükseltir.

Egzersiz sonrası 24–48 saat boyunca yağ yakımı devam eder (afterburn etkisi).

Vücudu sıkılaştırır, şekillendirir.

Uzun vadeli ve kalıcı bir değişim sağlar.

Kimin için daha uygun?



Metabolizmasını hızlandırmak isteyen, sıkı bir vücut görünümü hedefleyenler için idealdir.

Hangisi daha etkili? Kardiyo mı ağırlık mı?

Kısa cevap: Yağ yakımında en etkili yöntem ikisinin birleşimidir.

Kardiyo anlık kalori yakımı sağlar.

Ağırlık ise uzun süreli metabolik hızlanma yaratır.

En iyi sonuç için:



• Haftanın 2–3 günü ağırlık,

• 2–3 günü kardiyo uygulanabilir.



HIIT kardiyo ile ağırlığı birleştirmek yağ yakımını maksimum seviyeye çıkarır.

En verimli kombinasyon nasıl olmalı?

Ağırlık + kısa HIIT (10–15 dk)

Ağırlık günleri arasına düşük tempolu yürüyüş

Bir gün güç antrenmanı, ertesi gün kardiyo döngüsü

Aşırı kardiyodan kaçınma (kas kaybını önlemek için)



👉🏼"İŞLENMİŞ GIDALAR NEDEN KİLO ALDIRIR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...