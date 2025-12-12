Güçlü core için mat pilates’te yapılan 5 temel egzersiz

Core kasları; karın, bel, kalça ve pelvik tabanı kapsayan geniş bir bölgedir. Bu alanın güçlü olması, hem günlük hareketleri kolaylaştırır hem de spor performansını artırır. Mat pilates ise core'u derin, kontrollü ve güvenli bir şekilde güçlendirmek için en etkili yöntemlerden biridir.

Aşağıdaki 5 temel mat pilates egzersizi, hem başlangıç hem de orta seviye için uygundur:

1. The Hundred

Pilates'in en bilinen ısınma hareketidir.



Faydaları:

Derin karın kaslarını aktive eder

Nefes–hareket koordinasyonunu geliştirir

Core dayanıklılığını artırır

Nasıl yapılır?

Bacaklar 45 derecede, kollar yanlarda. Nefes alıp vererek kollar yukarı–aşağı hafifçe pompe edilir.

2. Single Leg Stretch

Karın kaslarını izole eden etkili bir hareket.

Faydaları:

Alt karın bölgesini hedefler

Denge ve kontrolü artırır

Pelvis stabilitesini geliştirir

3. Roll Up

Omurgayı teker teker çalıştıran klasik bir pilates hareketi.

Faydaları:

Karın kaslarını güçlendirir

Omurga esnekliğini artırır

Postürü iyileştirir

4. Double Leg Stretch

Core'un tüm bölgelerini aynı anda çalıştıran güçlü bir egzersiz.

Faydaları:

Merkez bölge dayanıklılığını artırır

Nefes kontrolünü güçlendirir

Kas–zihin bağlantısını kuvvetlendirir

5. Plank (Pilates Stil)

Statik bir pozisyon olsa da tüm core'u aktif çalıştırır.

Faydaları:

Karın, bel, omuz ve kalça kaslarını güçlendirir

Duruşu destekler

Fonksiyonel gücü artırır

Bu 5 temel mat pilates egzersizi, core'unuzu güçlendirmek için mükemmel bir başlangıçtır. Düzenli uygulandığında bel ağrılarını azaltır, postürü düzeltir ve tüm vücut stabilitesini artırır. Günde 10–15 dakika ayırmanız bile güçlü bir merkez bölgesi için yeterlidir.



