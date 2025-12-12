Güçlü core için mat pilates’te yapılan 5 temel egzersiz

Core kasları; karın, bel, kalça ve pelvik tabanı kapsayan geniş bir bölgedir. Bu alanın güçlü olması, hem günlük hareketleri kolaylaştırır hem de spor performansını artırır. Mat pilates ise core'u derin, kontrollü ve güvenli bir şekilde güçlendirmek için en etkili yöntemlerden biridir.
Aşağıdaki 5 temel mat pilates egzersizi, hem başlangıç hem de orta seviye için uygundur:
1. The Hundred
Pilates'in en bilinen ısınma hareketidir.
Faydaları:
Derin karın kaslarını aktive eder
Nefes–hareket koordinasyonunu geliştirir
Core dayanıklılığını artırır
Nasıl yapılır?
Bacaklar 45 derecede, kollar yanlarda. Nefes alıp vererek kollar yukarı–aşağı hafifçe pompe edilir.
2. Single Leg Stretch
Karın kaslarını izole eden etkili bir hareket.
Faydaları:
Alt karın bölgesini hedefler
Denge ve kontrolü artırır
Pelvis stabilitesini geliştirir
3. Roll Up
Omurgayı teker teker çalıştıran klasik bir pilates hareketi.
Faydaları:
Karın kaslarını güçlendirir
Omurga esnekliğini artırır
Postürü iyileştirir
4. Double Leg Stretch
Core'un tüm bölgelerini aynı anda çalıştıran güçlü bir egzersiz.
Faydaları:
Merkez bölge dayanıklılığını artırır
Nefes kontrolünü güçlendirir
Kas–zihin bağlantısını kuvvetlendirir
5. Plank (Pilates Stil)
Statik bir pozisyon olsa da tüm core'u aktif çalıştırır.
Faydaları:
Karın, bel, omuz ve kalça kaslarını güçlendirir
Duruşu destekler
Fonksiyonel gücü artırır
Bu 5 temel mat pilates egzersizi, core'unuzu güçlendirmek için mükemmel bir başlangıçtır. Düzenli uygulandığında bel ağrılarını azaltır, postürü düzeltir ve tüm vücut stabilitesini artırır. Günde 10–15 dakika ayırmanız bile güçlü bir merkez bölgesi için yeterlidir.
