Kas kaybını önlemek için neler yapılmalı? Uzman Diyetisyen açıkladı...

Kas kütlesini korumak ve artırmak isteyen bireyler için beslenme ve egzersiz düzeni büyük önem taşıyor. Diyetisyen Zehra Akın'a göre kas kazanımı için yalnızca spor yapmak yeterli değil; doğru enerji alımı ve protein dağılımı da sürecin önemli parçaları arasında yer alıyor.

Kas kazanımı sağlamak için vücudun enerji ihtiyacının karşılanması gerektiğini belirten Akın, alınan kalorinin yakılan kaloriden daha yüksek olması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle kas gelişimi hedefleyen bireylerde yetersiz enerji alımı, kas yapım sürecini olumsuz etkileyebiliyor.

Protein tüketiminin gün içine dengeli şekilde yayılmasının da önemli olduğunu ifade eden Akın, kas proteini sentezinin desteklenebilmesi için proteinin öğünlere bölünerek tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Böylece vücut gün içerisinde kas yapım sürecini daha verimli şekilde sürdürebiliyor.

Kas kaybını önlemek için de benzer şekilde yeterli ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu belirten Akın, kişinin ihtiyacının altında kalori almasının kas kaybı riskini artırabileceğini vurguluyor.

Beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz de sürecin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Özellikle kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarının kas kütlesini korumaya ve geliştirmeye destek sağlayabileceğini ifade eden Akın, sürdürülebilir bir antrenman düzeninin önemine dikkat çekiyor.

Kas kazanımı ve kas kaybını önleme sürecinde yalnızca kısa süreli yoğun programların değil, düzenli yaşam alışkanlıklarının belirleyici olduğu belirtiliyor.

