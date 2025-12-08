KAPAT
Bazı gıdalar sadece kilo aldırmakla kalmaz, uzun vadede vücudun dengesini de bozar. Günlük hayatta sık tüketilen bu besinler; kan şekerini dalgalandırır, bağırsak sağlığını olumsuz etkiler ve enerji seviyesini düşürür. Daha sağlıklı bir beden için bu 4 gıdayı hayatından çıkarmayı düşün.

Diyetisyen Önerileri Haberleri 08 Aralık 2025 11:39 Güncellenme: 08 Aralık 2025 Pazartesi 11:39
Sağlığınızı tehdit eden en tehlikeli besinler

Her gün masum gibi görünen bazı besinler, uzun vadede vücudun dengesini bozar ve sağlığını sessizce sabote eder. Özellikle işlenmiş ve rafine gıdalar; kan şekerini hızla yükseltir, yağ depolanmasını artırır ve sürekli açlık hissine neden olur. Daha enerjik, dengeli ve sağlıklı bir yaşam için bu gıdaları azaltmak ve bilinçli tercihler yapmak büyük fark yaratır. Küçük değişiklikler, büyük dönüşümler başlatır.

Uzman Diyetisyen Cemre İnan Fit Yaşa için "tüketilmemesi gereken 4 gıda" yı anlattı:

