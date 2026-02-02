Vejetaryen sporcular protein ihtiyacını nasıl karşılar?

Vejetaryen sporcular protein ihtiyacını hangi besinlerden karşılayabilir?

Vejetaryen beslenmede protein ihtiyacının karşılanıp karşılanamayacağı sıkça merak edilen bir konu. Diyetisyen Yağmur Başaran, Fit Yaşa ekranlarında bu soruya açıklık getirdi.

Diyetisyen Yağmur Başaran, hayvansal ürün tüketmeyen sporcular için bitkisel protein kaynaklarının sanıldığından çok daha zengin olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bitkisel protein kaynakları konusunda aslında oldukça kıymetli besinlere sahibiz. Ancak birçok kişi bu kaynakların farkında değil. Sadece vejetaryenler için değil, vejetaryen olmayan bireylerin de vücutlarını zaman zaman dinlendirebilmek adına, antrenman zamanlamasını doğru ayarlayarak bazı günlerde bitkisel proteinlere yönelmesi avantajlı olabilir."

Bitkisel protein kaynaklarına örnekler veren Başaran, kabak çekirdeğinin öne çıkan bir besin olduğunu vurguladı.

"100 gram kabak çekirdeği yaklaşık 30 gram protein içeriyor. Bunun yanı sıra mercimek, fasulye, badem ve quinoa da vejetaryen sporcular için güçlü protein kaynakları arasında yer alıyor."

Fermente besinlerin de önemine dikkat çeken Diyetisyen Yağmur Başaran, tempeh gibi seçeneklerin vejetaryen beslenmede değerlendirilebileceğini söyledi. Yulaf ezmesinin de bu süreçte sıkça tercih edilen bir besin olduğunun altını çizdi.

Vejetaryen beslenmede yalnızca protein değil, yağ alımının da ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Başaran, şu ifadeleri kullandı:

"Vejetaryen beslenmede karbonhidrat alımı artarken protein ve yağ alımı düşebiliyor. Ancak sporcular için yağ alımı belirli bir seviyenin altına düşmemeli. Günlük enerjinin %15'inin altına inen yağ alımı, kan lipit düzeylerinde ve hormonlarda bazı bozulmalara yol açabiliyor."

Yağ alımında kaynak seçiminin kritik olduğunu vurgulayan Diyetisyen Yağmur Başaran, sağlıklı yağlara özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

"Bu noktada omega 3 yağ asitleri bizim için çok önemli. Vejetaryen sporcular omega 3'ü bitkisel kaynaklardan da alabilir. Keten tohumu ve ceviz bu anlamda öne çıkan seçeneklerdir."

Vejetaryen beslenmenin farklı türleri olduğuna da değinen Başaran, bazı bireylerin balık yağı gibi hayvansal omega 3 kaynaklarını tercih edebildiğini belirtti.

"Eğer tüketim mümkünse, kapsül formda omega 3 takviyeleri de etkili bir destek sağlar. Bunun dışında bitkisel omega 3 kaynaklarından da rahatlıkla yararlanılabilir."

