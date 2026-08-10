Dövüş sporları yaparken hangi ekipmanlar gerekir?

Dövüş sporuna başlamadan önce ihtiyaç duyulan ekipmanlar, seçilen branşa ve antrenmanın içeriğine göre değişir. Boks, kick boks, Muay Thai, karate ve benzeri branşlarda bazı ekipmanlar ortak olarak kullanılır.

Boks eldiveni

Boks ve kick boks gibi yumruk içeren branşlarda en temel ekipmanlardan biri eldivendir. Eldiven seçerken kullanım amacı, ağırlığı ve el ölçüsü dikkate alınmalıdır. Antrenmanlarda kullanılan eldivenlerin uygun boyutta ve kaliteli malzemeden olması önemlidir.

El bandajı

El bandajı, el ve bilek bölgesine destek sağlamak amacıyla kullanılır. Eldivenin altında kullanılarak ellerin daha sabit kalmasına yardımcı olur. Özellikle yumruk çalışmalarında bandajın doğru şekilde sarılması önemlidir.

Dişlik

Sparring veya temas içeren antrenmanlarda dişlik, ağız ve dişleri darbelerden korumaya yardımcı olan önemli ekipmanlardan biridir. Kişinin ağız yapısına uygun bir dişlik tercih edilmelidir.

Kask

Özellikle kontrollü sparring çalışmalarında baş bölgesini korumak amacıyla antrenman kaskı kullanılabilir. Kask seçerken başa tam oturması, görüşü engellememesi ve hareket sırasında yerinden çıkmaması önemlidir.

Tekmelik

Kick boks ve Muay Thai gibi tekme tekniklerinin yoğun olduğu branşlarda tekmelikler kullanılabilir. Tekmelikler, tekme çalışmaları ve temaslı antrenmanlar sırasında kaval kemiği ve ayağın belirli bölgelerini korumaya yardımcı olur.

Dövüş sporu kıyafetleri

Rahat hareket etmeyi sağlayan spor kıyafetleri antrenman sırasında konfor sağlar. Branşa göre şort, tayt, tişört veya özel dövüş sporu kıyafetleri tercih edilebilir. Karate ve judo gibi branşlarda ise ilgili spor dalına özel kıyafetler kullanılır.

Diğer ekipmanlar

Antrenmanın türüne göre kum torbası, atlama ipi, el lapası, kick pad ve antrenman eldivenleri gibi ekipmanlardan da yararlanılabilir. Ancak başlangıç aşamasında her ekipmanı satın almak gerekmez. Öncelikle seçilen branşın temel ihtiyaçları belirlenmelidir.

Ekipman seçerken nelere dikkat edilmeli?

Ekipman seçerken yalnızca fiyatına değil, uygunluk, beden, kullanım amacı, malzeme kalitesi ve güvenlik özelliklerine de dikkat edilmelidir. Özellikle eldiven, bandaj, dişlik ve koruyucu ekipmanların kişiye uygun olması önem taşır.

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