Dizlerin içe çökmesini önlemek için hangi egzersizler yapılabilir?

Dizlerin içe doğru hareket etmesi veya halk arasında bilinen adıyla "dizlerin içe çökmesi", yürüyüş, koşu, çömelme ve zıplama gibi hareketler sırasında görülebilen yaygın bir durumdur. Bu problem genellikle kalça kaslarının zayıflığı, hareket kontrolünün yetersiz olması veya kas dengesizliklerinden kaynaklanabilir. Uzun vadede diz eklemine binen yükün artmasına ve hareket kalitesinin azalmasına neden olabilir.

Neyse ki düzenli uygulanan düzeltici egzersizler ile dizlerin daha kontrollü hareket etmesi desteklenebilir.

Kalça kaslarını güçlendirmeye odaklanın

Kalça çevresindeki kaslar, özellikle de kalçanın yan tarafında bulunan kaslar, dizlerin doğru hizada kalmasına yardımcı olur. Bu kasların zayıf olması dizlerin içe yönelmesine neden olabilir.

Önerilen egzersizler:

Yan yatışta bacak kaldırma

Clamshell hareketi

Lateral band walk

Monster walk

Tek bacak denge çalışmaları

Glute bridge hareketi

Glute bridge, kalça kaslarını aktif hale getiren etkili egzersizlerden biridir. Güçlü kalça kasları dizlerin hareket sırasında daha stabil kalmasına yardımcı olabilir.

Hareket sırasında kalçanın kontrollü şekilde yukarı kaldırılması ve birkaç saniye sıkılması önerilir.

Squat tekniğini geliştirin

Squat sırasında dizlerin ayak parmaklarıyla aynı doğrultuda hareket etmesi önemlidir. Hafif direnç bandı kullanarak yapılan squat çalışmaları, dizlerin dışa doğru aktif tutulmasını öğrenmeye yardımcı olabilir.

Bu sayede hareket farkındalığı gelişebilir ve doğru hareket paterni desteklenebilir.

Tek bacak egzersizlerine yer verin

Tek taraflı egzersizler, sağ ve sol bacak arasındaki kuvvet farklılıklarını ortaya çıkarmaya ve gidermeye yardımcı olabilir.

Örnek egzersizler:

Split squat

Bulgarian split squat

Step-up

Tek bacak squat

Tek bacak deadlift

Bu hareketler denge, koordinasyon ve diz kontrolünü geliştirmeye katkı sağlayabilir.

Core bölgesini güçlendirin

Karın ve bel çevresindeki kaslar vücudun genel stabilitesini destekler. Merkez bölgenin zayıf olması alt ekstremite hareketlerini de etkileyebilir.

Core çalışmaları için:

Plank

Side plank

Dead bug

Bird dog

gibi egzersizler uygulanabilir.

Hareket kalitesine odaklanın

Dizlerin içe çökmesini önlemek yalnızca kasları güçlendirmekle ilgili değildir. Hareketlerin doğru teknikle yapılması ve vücut farkındalığının artırılması da önemlidir. Egzersiz sırasında aynadan kontrol sağlamak veya bir uzmandan geri bildirim almak doğru hareket alışkanlıklarının kazanılmasına yardımcı olabilir.

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