Evde duruş düzeltmek için en etkili hareketler

Duruş bozuklukları neden oluşur?
Uzun süre oturmak, hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış pozisyonda çalışmak zamanla kas dengesizliklerine yol açar. Bu durum; boyun, sırt ve bel ağrılarını beraberinde getirir. Düzenli egzersiz ise bu dengesizlikleri azaltarak daha sağlıklı bir duruş sağlar.
Ağrı ve duruş problemlerine karşı 3 basit hareket
1. Kedi-inek hareketi (cat-cow)
Eller ve dizler üzerinde pozisyon al
Nefes alırken sırtını çukurlaştır
Nefes verirken sırtını yuvarla
10 tekrar uygula
Faydası: Omurgayı esnetir ve hareket kabiliyetini artırır.
2. Köprü hareketi (glute bridge)
Sırt üstü yat, dizleri bük
Kalçanı yukarı kaldır
2–3 saniye bekleyip indir
10–12 tekrar yap
Faydası: Kalça ve bel kaslarını güçlendirerek duruşu destekler.
3. Plank
Dirseklerin omuz hizasında olacak şekilde pozisyon al
Vücudunu düz bir çizgide tut
20–30 saniye boyunca koru
Faydası: Core kaslarını güçlendirir, duruşu stabilize eder.
Ne kadar sürede etkisini gösterir?
Bu hareketleri haftada en az 3–4 gün düzenli yaptığında, birkaç hafta içinde duruşunda ve ağrılarında gözle görülür bir iyileşme hissedebilirsin.
Sağlıklı bir duruş ve ağrısız bir yaşam için karmaşık programlara ihtiyacın yok. Bu 3 basit hareketi günlük rutinine ekleyerek büyük fark yaratabilirsin.
