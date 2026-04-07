Evde duruş düzeltmek için en etkili hareketler

Duruş bozuklukları neden oluşur?

Uzun süre oturmak, hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış pozisyonda çalışmak zamanla kas dengesizliklerine yol açar. Bu durum; boyun, sırt ve bel ağrılarını beraberinde getirir. Düzenli egzersiz ise bu dengesizlikleri azaltarak daha sağlıklı bir duruş sağlar.

Ağrı ve duruş problemlerine karşı 3 basit hareket

1. Kedi-inek hareketi (cat-cow)



Eller ve dizler üzerinde pozisyon al

Nefes alırken sırtını çukurlaştır

Nefes verirken sırtını yuvarla

10 tekrar uygula

Faydası: Omurgayı esnetir ve hareket kabiliyetini artırır.

2. Köprü hareketi (glute bridge)



Sırt üstü yat, dizleri bük

Kalçanı yukarı kaldır

2–3 saniye bekleyip indir

10–12 tekrar yap

Faydası: Kalça ve bel kaslarını güçlendirerek duruşu destekler.

3. Plank



Dirseklerin omuz hizasında olacak şekilde pozisyon al

Vücudunu düz bir çizgide tut

20–30 saniye boyunca koru

Faydası: Core kaslarını güçlendirir, duruşu stabilize eder.

Ne kadar sürede etkisini gösterir?

Bu hareketleri haftada en az 3–4 gün düzenli yaptığında, birkaç hafta içinde duruşunda ve ağrılarında gözle görülür bir iyileşme hissedebilirsin.

Sağlıklı bir duruş ve ağrısız bir yaşam için karmaşık programlara ihtiyacın yok. Bu 3 basit hareketi günlük rutinine ekleyerek büyük fark yaratabilirsin.

👉🏼"GÜNÜN EN VERİMLİ ANTRENMAN SAATİ NEDİR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...