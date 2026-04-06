Lordoz düzeltici 3 hareket ile duruşunu düzelt

Lordoz nedir?

Lordoz, bel omurlarının doğal eğriliğidir. Ancak bu eğrilik fazla olduğunda bel lordozu adı verilen postür problemi oluşur. Fazla lordoz, bel ağrısı, kas gerginliği ve duruş bozukluklarına yol açabilir. Düzenli egzersizle bu durumu düzeltmek ve omurga sağlığını desteklemek mümkündür.

Lordoz düzeltici 3 hareket



1. Kedi-inek hareketi (cat-cow)



Eller ve dizler üzerinde dur.

Nefes alırken sırtını içe çukurlaştır, başını hafif kaldır (inek pozisyonu).

Nefes verirken sırtını yukarı doğru yuvarla, başını indir (kedi pozisyonu).

10 tekrar yap.

Faydası: Bel kaslarını esnetir, omurga mobilitesini artırır.

2. Köprü hareketi (glute bridge)



Sırt üstü yat, dizleri bük, ayakları yere bas.

Kalçanı yukarı kaldır, omurga düz bir çizgi oluşturana kadar yüksel.

10-15 tekrar yap.

Faydası: Kalça ve bel kaslarını güçlendirir, lordozu dengeler.

3. Pelvik tilt (pelvik eğim)



Sırt üstü yat, dizler bükülü, ayaklar yerde.

Belini yere doğru bastır, karın kaslarını sık.

10 tekrar yap, her seferinde 5 saniye pozisyonda kal.

Faydası: Alt karın ve bel kaslarını güçlendirir, lordozu düzeltmeye yardımcı olur.

Lordoz düzeltici hareketleri ne zaman yapmalı?



Sabah kalkınca

Gün içinde uzun süre oturduktan sonra

Spor öncesi veya sonrası

Bel ağrısı hissettiğinde



