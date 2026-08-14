Omuzları geriye almak için yapılabilecek egzersizler

Uzun süre bilgisayar veya telefon kullanmak, hareketsizlik ve yanlış oturma alışkanlıkları omuzların öne doğru kapanmasına neden olabilir. Bu durum zamanla boyun ve sırt bölgesinde gerginlik hissine de yol açabilir.

Omuzları yalnızca zorlayarak geriye çekmek yerine, göğüs kaslarının esnekliğini artırmak ve kürek kemiğini kontrol eden sırt kaslarını güçlendirmek daha dengeli bir yaklaşım sağlar.

Omuzları geriye almak için etkili egzersizler

1. Kürek kemiği sıkıştırma

Ayakta veya oturarak sırtınızı dik tutun. Omuzlarınızı kulaklara doğru kaldırmadan kürek kemiklerinizi nazikçe birbirine yaklaştırın. 5 saniye bekleyip gevşetin. 10 tekrar ile başlayabilirsiniz. Bu hareket, özellikle orta sırt bölgesindeki kasların çalıştırılmasına yardımcı olur.

2. Duvar melekleri

Sırtınızı duvara yaslayın ve kollarınızı dirseklerden bükerek "W" pozisyonuna getirin. Kollarınızı kontrollü şekilde yukarı ve aşağı hareket ettirin. Hareket sırasında omuzları yukarı çekmemeye dikkat edin. Duvar kaydırmaları, kürek kemiği çevresindeki kasların güçlendirilmesine yönelik postür egzersizleri arasında yer alır.

3. Kapı aralığında göğüs esnetme

Ön kollarınızı kapı kasasına yerleştirin ve göğsünüzde hafif bir gerilme hissedene kadar kontrollü şekilde öne doğru adım atın. Bu egzersiz, öne kapanan omuzlarda gergin olabilen göğüs kaslarını esnetmeye yardımcı olabilir.

4. Direnç bandıyla kürek çekme

Direnç bandını sabit bir noktaya bağlayın. Kollarınızı öne uzattıktan sonra dirseklerinizi geriye doğru çekerek bandı gövdenize yaklaştırın. Hareketin sonunda kürek kemiklerini kontrollü şekilde birbirine yaklaştırın.

5. Bandı iki yana açma

Direnç bandını iki elinizle göğüs hizasında tutun. Kollarınızı iki yana doğru açarak bandı gerin ve kontrollü şekilde başlangıç pozisyonuna dönün. Hareket boyunca omuzları kulaklardan uzak tutun.

6. Yüzüstü Y-T-W hareketleri

Yüzüstü uzanarak kollarınızı sırasıyla Y, T ve W şekillerinde konumlandırıp kontrollü şekilde kaldırabilirsiniz. Bu hareketler orta ve alt trapez, kürek kemiği çevresi ve arka omuz kaslarının çalıştırılmasına yardımcı olur.

Egzersizlerde nelere dikkat edilmeli?

Omuzları geriye almak, göğsü aşırı öne çıkarmak veya kürek kemiklerini sürekli birbirine sıkıştırmak anlamına gelmez. Amaç, omuz ve kürek kemiğinin daha kontrollü ve dengeli hareket etmesini sağlamaktır.

Hareketleri yavaş ve kontrollü yapmak, omuzları kulaklara doğru kaldırmamak ve ağrı oluşturan hareketlerden kaçınmak önemlidir. Özellikle mevcut omuz ağrısı, uyuşma veya hareket kısıtlılığı varsa egzersiz programına başlamadan önce uzman değerlendirmesi alınmalıdır.

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