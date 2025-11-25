KAPAT
Haberler Esneme Hareketleri 10 dakikalık vücut rahatlatan esneme egzersizi

10 dakikalık vücut rahatlatan esneme egzersizi

Gün içinde biriken gerginliği azaltmak, kasları rahatlatmak ve zihni tazelemek sadece 10 dakika sürer. Bu kısa esneme rutini özellikle masa başında çalışanlar, yoğun tempoda yorulanlar ve gece daha huzurlu uyumak isteyenler için idealdir.

Esneme Hareketleri Haberleri 25 Kasım 2025 09:55 Güncellenme: 25 Kasım 2025 Salı 09:55
10 dakikalık vücut rahatlatan esneme egzersizi

Stres, uzun süre oturarak çalışma veya gün boyu hareket halinde olma… Sebebi ne olursa olsun, vücudumuzun kasları gün içinde fark etmeden gerilir. Bu basit ama etkili 10 dakikalık esneme egzersizi, eklemleri açmayı, kan dolaşımını hızlandırmayı ve beden-zihin bütünlüğünü rahatlatmayı amaçlar. Düzenli yapıldığında duruşu iyileştirir, bel-boyun ağrılarını azaltır ve uyku kalitesini destekler.

Adım adım egzersiz hareketleri

1) Boyun ve üst sırt açma – 2 dakika

Dik otur veya ayakta dur. Başını yavaşça sağa ve sola yatırarak boyun yanlarını aç. Daha sonra çeneni göğsüne indirip 20 saniye bekle, sırtın gevşesin.

2) Göğüs ve omuz esnetme – 2 dakika

Parmaklarını arkada birleştir, omuzlarını geriye al ve göğsünü aç. Masa başında çalışanlar için harika bir karşı denge hareketidir.

3) Kedi-inek esnemesi – 2 dakika

Eller ve dizler yerde. Nefes verirken sırtı yukarı yuvarla, nefes alırken belini indir ve başını yukarı kaldır. Omurga boyunca rahatlama sağlar.

4) Kalça ve bacak açma – 3 dakika

Bir bacak önde, diğer bacak geride lunge pozisyonu al. Kalçayı yere doğru bırak. Bacak ve bel gerginliğini azaltır. 90 saniye sonra taraf değiştir.

5) Tam dinlenme pozisyonu – 1 dakika

Sırt üstü uzan, kollar ve bacaklar rahat. Nefesi yumuşak ve doğal bırak. Tüm bedeni bırakmaya odaklan.

👉🏼"UYKU KALİTESİNİ ARTIRAN 3 BASİT ALIŞKANLIK" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...