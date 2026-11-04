Boyun gerginliği için 4 basit esneme hareketi

Uzun süre bilgisayar başında çalışmak, telefona eğilerek bakmak veya gün içinde aynı pozisyonda kalmak boyun bölgesinde gerginlik hissine neden olabilir. Boyun kaslarını rahatlatmak için kontrollü hareketler ve hafif esnemeler uygulanabilir. Ancak boyun bölgesi hassas olduğu için hareketleri zorlamadan, yavaş ve ağrısız bir aralıkta yapmak önemlidir.

Boyun gerginliği sürekli devam ediyorsa, şiddetli ağrıya eşlik ediyorsa veya kola yayılan ağrı, uyuşma ya da güç kaybı görülüyorsa egzersizle geçiştirilmemeli; sağlık uzmanından değerlendirme alınmalıdır.



1. Boynu yana doğru esnetme

Bu hareket, boynun yan tarafındaki kaslarda hissedilen gerginliği hafifletmeye yardımcı olabilir.

Nasıl yapılır?

- Sandalyeye dik oturun veya ayakta rahat bir pozisyon alın.

- Omuzlarınızı gevşek tutun.

- Başınızı yavaşça sağ tarafa eğin; kulağınızı omzunuza yaklaştırmaya çalışın.

- Sol omzunuzu yukarı kaldırmadan pozisyonu koruyun.

- Başlangıç pozisyonuna dönün ve diğer tarafı uygulayın.

Süre: Her iki taraf için 15–20 saniye

Başınızı elinizle aşağı doğru çekmeyin. Esneme hafif hissedilmeli, ağrıya dönüşmemelidir.



2. Çeneyi göğse yaklaştırma

Boynun arka bölümünde hafif bir esneme hissi oluşturmak için uygulanabilir.

Nasıl yapılır?

- Dik oturun ve omuzlarınızı gevşetin.

- Çenenizi yavaşça göğsünüze doğru yaklaştırın.

- Başınızı öne düşürmeden, hareketi kontrollü biçimde yapın.

- Rahat bir gerginlik hissettiğiniz noktada bekleyin.

- Başınızı yavaşça başlangıç pozisyonuna getirin.

Süre: 10–15 saniye

Hareket sırasında omuzlarınızı öne yuvarlamamaya ve boynunuzu zorlamamaya dikkat edin.



3. Boynu sağa ve sola çevirme

Kontrollü boyun dönüşleri, boynun rahat hareket edebildiği aralığı korumaya yardımcı olabilir.

Nasıl yapılır?

- Dik oturun ve gözlerinizi karşıya yöneltin.

- Başınızı yavaşça sağa çevirin.

- Rahatça dönebildiğiniz noktada kısa süre bekleyin.

- Başınızı ortaya getirin ve sola doğru tekrarlayın.

Tekrar: Her iki tarafa 5–6 kez

Başınızı geriye doğru yatırmayın. Hareketi hızlı yapmayın veya dönüş açısını zorlamayın.



4. Omuzları geriye doğru çevirme

Boyun ve omuz bölgesi birlikte gergin hissedildiğinde omuz hareketleri rahatlamayı destekleyebilir.

Nasıl yapılır?

- Dik oturun veya ayakta durun.

- Omuzlarınızı yavaşça yukarı kaldırın.

- Omuzlarınızı geriye doğru çevirerek aşağı indirin.

- Hareketi kontrollü şekilde tekrarlayın.

Tekrar: 8–10 kez

Omuzlarınızı hareket boyunca rahat tutun. Boynunuzu sıkıştıracak şekilde yukarı kaldırmamaya dikkat edin.



Boyun esnetirken nelere dikkat edilmeli?

- Hareketleri yavaş ve kontrollü uygulayın.

- Esneme hissi hafif olmalı; ağrıya dönüşmemelidir.

- Boynu dairesel biçimde hızlıca çevirmekten ve başı geriye zorlamaktan kaçının.

- Hareket sırasında nefesinizi tutmayın.

- Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız gün içinde kısa hareket molaları verin.

Boyun gerginliğini azaltmak için yalnızca esneme yapmak yeterli olmayabilir. Çalışma pozisyonunu düzenlemek, ekranı göz hizasına yaklaştırmak ve düzenli aralıklarla pozisyon değiştirmek de yardımcı olabilir.



Boyun gerginliği için düzenli ve kontrollü hareket

Boyun esnetmelerinde amaç, başı mümkün olduğunca fazla hareket ettirmek değil; rahat ve kontrollü hareket edebilmektir. Hafif egzersizleri düzenli uygulamak ve gün içinde uzun süre aynı pozisyonda kalmamak boyun bölgesindeki gerginliği yönetmeye yardımcı olabilir. Şikâyetler devam ediyorsa kişiye özel değerlendirme almak önemlidir.

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