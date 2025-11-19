Egzersiz sonrası kas ağrısı: Neden olur ve nasıl geçer?

Egzersiz sırasında kas liflerinde mikro düzeyde hasar oluşur. Bu, özellikle alışık olunmayan yoğun antrenmanlardan sonra ortaya çıkar ve genellikle 24–72 saat arasında hissedilir. Bu duruma DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness) denir.

🔹 Kas ağrısının nedenleri

Yeni veya yoğun antrenman programı

Eksantrik hareketler (kas uzatılırken yüklenme)

Yetersiz ısınma veya esneme

Yetersiz sıvı ve besin desteği

🔹 Kas ağrısını azaltmanın yolları

1️⃣ Hafif hareket ve aktif toparlanma – Yavaş yürüyüş, hafif bisiklet veya düşük tempolu egzersiz kasları rahatlatır.

2️⃣ Esneme ve foam roller – Kasları nazikçe esnetmek ve roller ile masaj yapmak kan akışını artırır.

3️⃣ Yeterli su ve beslenme – Protein, karbonhidrat ve sıvı alımı kas onarımını destekler.

4️⃣ Uyku ve dinlenme – Kasların toparlanması için yeterli uyku kritik öneme sahiptir.

5️⃣ Sıcak-soğuk uygulamalar – Ilık duş, sıcak banyo veya soğuk kompres kas gerginliğini azaltabilir.

🔹 Öneriler

Yeni bir antrenmana başlamadan önce ısınmayı ihmal etme

Yoğun egzersiz sonrasında dinlenme ve toparlanmaya öncelik ver

Ağrı şiddetliyse ve birkaç günü geçiyorsa bir uzmana danış

"ÜST VÜCUT GÜÇLENDİRİCİ 3 BASİT HAREKET" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...