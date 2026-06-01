Esneklik kaybı yaşla mı yoksa yaşam tarzıyla mı ilgilidir?

Esneklik, kasların ve bağ dokularının hareket açıklığını ifade eder. Birçok kişi yaş ilerledikçe esnekliğin kaçınılmaz olarak azaldığını düşünür. Ancak bilimsel olarak bakıldığında esneklik kaybının en büyük nedeni yaş değil, yaşam tarzıdır.

Yaşlanma esnekliği etkiler mi?

Yaş ilerledikçe vücutta bazı doğal değişimler meydana gelir. Kas dokusunda elastikiyet bir miktar azalabilir, bağ dokuları daha sert hale gelebilir. Ancak bu değişim tek başına belirleyici değildir.

Aktif bir yaşam süren bireylerde, ileri yaşlarda bile yüksek esneklik korunabilir.

Asıl neden: hareketsizlik

Esneklik kaybının en önemli nedeni uzun süreli hareketsizliktir. Özellikle:

Gün boyu oturmak

Az hareket etmek

Düzenli esneme yapmamak

Tek tip hareket alışkanlığı

kasların zamanla "kısalmış" ve daha gergin hale gelmesine neden olabilir.

Postür ve hareket alışkanlıkları

Yanlış duruş ve tekrar eden hareket kalıpları da esnekliği etkiler. Örneğin:

Sürekli öne eğik durmak

Telefon ve bilgisayar kullanımına bağlı boyun pozisyonu

Kalça kaslarının uzun süre pasif kalması

bu bölgelerde hareket açıklığını azaltabilir.

Esnekliği korumak mümkün mü?

Evet. Esneklik büyük oranda geliştirilebilir ve korunabilir bir özelliktir. Düzenli:

Esneme egzersizleri

Mobilite çalışmaları

Aktif yaşam

Doğru nefes ve hareket farkındalığı

ile yaşa bağlı etkiler büyük ölçüde minimize edilebilir.

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