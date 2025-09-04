Esneme egzersizleri: Günlük hayatta kaslarını rahatlat ve esnekliğini artır 🧘‍♀️

Gün boyu masa başında oturmak, yoğun tempoda çalışmak ya da spor yapmak kaslarda gerginlik yaratır. Bu gerginliği azaltmanın ve vücudu daha sağlıklı hale getirmenin en etkili yollarından biri esneme egzersizleridir.
🌿 Esnemenin faydaları
Kaslardaki gerginliği azaltır, rahatlama sağlar.
Kan dolaş��mını hızlandırır, enerji verir.
Esnekliği artırarak sakatlanma riskini düşürür.
Duruşu iyileştirir, omurga sağlığını destekler.
Spor öncesi ve sonrası performansı artırır.
🕒 Günlük rutine ekleyebileceğin basit esneme hareketleri
Boyun esnetme: Başını sağa–sola eğerek boyun kaslarını rahatlat.
Omuz açma: Kollarını göğüs hizasında öne uzat ve karşı kolunla kendine doğru çek.
Bacak germe: Ellerini yere doğru uzatarak arka bacak kaslarını esnet.
Kedi–inek pozu: Eller ve dizler yerdeyken sırtını yukarı ve aşağı hareket ettir.
Kalça açıcı: Lunge pozisyonunda önde olan dizini 90 derece bük, arka bacağını geriye doğru uzat.
