Esneme egzersizleri: Günlük hayatta kaslarını rahatlat ve esnekliğini artır 🧘‍♀️

Gün boyu masa başında oturmak, yoğun tempoda çalışmak ya da spor yapmak kaslarda gerginlik yaratır. Bu gerginliği azaltmanın ve vücudu daha sağlıklı hale getirmenin en etkili yollarından biri esneme egzersizleridir.

🌿 Esnemenin faydaları

Kaslardaki gerginliği azaltır, rahatlama sağlar.

Kan dolaş��mını hızlandırır, enerji verir.

Esnekliği artırarak sakatlanma riskini düşürür.

Duruşu iyileştirir, omurga sağlığını destekler.

Spor öncesi ve sonrası performansı artırır.

🕒 Günlük rutine ekleyebileceğin basit esneme hareketleri

Boyun esnetme: Başını sağa–sola eğerek boyun kaslarını rahatlat.

Omuz açma: Kollarını göğüs hizasında öne uzat ve karşı kolunla kendine doğru çek.

Bacak germe: Ellerini yere doğru uzatarak arka bacak kaslarını esnet.

Kedi–inek pozu: Eller ve dizler yerdeyken sırtını yukarı ve aşağı hareket ettir.

Kalça açıcı: Lunge pozisyonunda önde olan dizini 90 derece bük, arka bacağını geriye doğru uzat.

