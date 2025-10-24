KAPAT
Haberler Esneme Hareketleri Güne enerjik başla: Sabah egzersizlerinin bedene ve zihne etkisi

Güne enerjik başla: Sabah egzersizlerinin bedene ve zihne etkisi

Güne pozitif bir başlangıç yapmak istiyorsan, alarmdan sonra değil, harekete geçerek uyan! Kısa bir sabah egzersiziyle hem bedenini hem zihnini canlandır.

Esneme Hareketleri Haberleri 24 Ekim 2025 14:33 Güncellenme: 24 Ekim 2025 Cuma 14:33
Güne enerjik başla: Sabah egzersizlerinin bedene ve zihne etkisi

Sabahları enerjisiz uyanmak, gün boyu yorgun hissetmek çok yaygın bir durum.
Ancak güne egzersizle başlamak, hem fiziksel hem zihinsel enerjini tamamen değiştirebilir.
Sadece 15–20 dakikalık bir sabah rutiniyle gün boyunca daha odaklı, daha motive ve daha pozitif hissedebilirsin.

Sabah egzersizi, kan dolaşımını hızlandırarak hücrelere daha fazla oksijen taşır; bu da uykunun ardından "yeniden başlatma" etkisi yaratır.
Ayrıca endorfin salgısını artırarak stresi azaltır ve ruh halini dengeler.

💡 Evde yapılabilecek sabah rutini önerisi:

2 dakika hafif ısınma (omuz çevirme, boyun esnetme)

1 dakika jumping jack

10 squat

10 lunge

30 saniye plank

5 dakika derin nefes ve esneme

Bu kısa rutin, metabolizmayı harekete geçirir, postürü düzeltir ve güne güçlü bir başlangıç sağlar.

Unutma, enerjik bir gün enerjik bir sabahla başlar. Kahveni içmeden önce bedenini uyandır, zihnini tazele ve güne Fit Yaşa enerjisiyle başla!

👉🏼"DOĞANIN RİTMİNE UYUM SAĞLIYOR MUSUN?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...