Kas gerginliğini azaltan stretching egzersizleri

Esneklik, vücudun rahat ve kontrollü hareket edebilmesi için önemli fiziksel özelliklerden biridir. Günlük yaşamda uzun süre oturmak, hareketsizlik veya yoğun egzersizler kasların sertleşmesine ve hareket kapasitesinin azalmasına neden olabilir. Stretching egzersizleri ise kasları esneterek hareket açıklığını artırmaya yardımcı olabilir.
Düzenli esneme çalışmaları yalnızca sporcular için değil, masa başında çalışanlar ve aktif yaşam sürmek isteyen herkes için faydalı olabilir.
Stretching egzersizleri nedir?
Stretching, kasların kontrollü şekilde uzatılmasını hedefleyen esneme egzersizleridir. Bu hareketler:
Kasların daha rahat çalışmasına
Hareket kabiliyetinin artmasına
Kas sertliğinin azalmasına
Postürün desteklenmesine
yardımcı olabilir.
Stretching egzersizleri genellikle antrenman öncesi, sonrası veya gün içinde rahatlama amacıyla uygulanabilir.
Esneklik neden önemlidir?
Yeterli esneklik:
Günlük hareketleri kolaylaştırabilir
Spor performansını destekleyebilir
Kas ve eklem hareket açıklığını artırabilir
Hareket sırasında oluşabilecek zorlanmaları azaltmaya yardımcı olabilir
Ayrıca esnek kas yapısı, vücutta daha akıcı ve kontrollü hareket edilmesine katkı sağlayabilir.
Esneklik artırmaya yardımcı stretching hareketleri
Bazı temel stretching egzersizleri şunlardır:
Hamstring stretch
Kalça açıcı esneme hareketleri
Kedi-deve (cat-cow) hareketi
Çocuk pozu (child's pose)
Omuz ve göğüs esnetme hareketleri
Quadriceps stretch
Yan gövde esnetme hareketleri
Bu egzersizler düzenli uygulandığında kasların daha esnek hale gelmesine katkıda bulunabilir.
Stretching ne zaman yapılmalı?
Stretching egzersizleri:
Spor öncesi dinamik şekilde
Spor sonrası daha sakin ve uzun süreli
Sabah vücudu açmak için
Gün sonunda rahatlamak amacıyla
uygulanabilir.
Özellikle egzersiz sonrası yapılan esneme çalışmaları, kasların gevşemesine yardımcı olabilir.
Esneklik ne kadar sürede gelişir?
Esneklik gelişimi kişiden kişiye değişir. Düzenli stretching yapan kişiler birkaç hafta içinde hareket açıklığında ve kas rahatlığında artış hissedebilir. Burada önemli olan nokta, hareketleri zorlamadan ve düzenli şekilde uygulamaktır.
Stretching yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Ani ve sert hareketlerden kaçınılmalıdır
Nefes kontrolü korunmalıdır
Hareket sırasında ağrı hissediliyorsa zorlanmamalıdır
Düzenli tekrar önemlidir
Esneme sırasında hafif gerilme hissi normaldir ancak keskin ağrı oluşmamalıdır.
👉🏼"DOĞADA SPOR YAPMANIN 5 ŞAŞIRTICI FAYDASI" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...