Omurga eğriliğinde (skolyoz) egzersiz yaklaşımı

Skolyoz, omurganın "S" veya "C" şeklinde eğrilmesiyle karakterize edilen bir durumdur. Genellikle ergenlik döneminde fark edilir ve ilerleme gösterebilir. Egzersizler skolyozu düzeltmekten çok, omurga çevresindeki kasları güçlendirerek vücudun daha dengeli ve fonksiyonel çalışmasına destek olur.

Bu nedenle skolyozda amaç; omurgayı "zorla düzeltmek" değil, kas dengesini geliştirmek, postürü desteklemek ve ağrıyı azaltmaktır.

1. Core (merkez bölge) güçlendirme

Plank skolyozda en sık önerilen egzersizlerden biridir. Core kaslarını güçlendirerek omurgaya binen yükü azaltmaya yardımcı olur.

Faydaları



Omurga stabilitesini destekler

Duruş kontrolünü artırır

Bel bölgesi yükünü azaltır



2. Nefes ve postür kontrol egzersizleri

Skolyozda nefes paterni de etkilenebilir. Kontrollü nefes egzersizleri gövde farkındalığını artırabilir.

Örnek yaklaşım

Derin diyafram nefesi

Kaburga açılımını destekleyen nefes çalışmaları

Ayna karşısında postür kontrolü



3. Denge ve tek taraflı güçlendirme

Bird dog hareketi, sağ-sol kas dengesini geliştirmeye yardımcı olabilir.

Faydaları



Kas asimetrisini azaltmaya destek olur

Omurga kontrolünü geliştirir

Dengeyi artırır



4. Esneme ve mobilite çalışmaları

Sıkı kaslar skolyozda duruşu daha da zorlaştırabilir. Bu nedenle esneme çalışmaları önemlidir.

Örnekler

Göğüs kası esnetme

Kalça fleksör esnetme

Sırt mobilite hareketleri



5. Yan hat kaslarını güçlendirme

Side plank özellikle yan gövde kaslarını çalıştırarak omurga desteğini artırabilir.

Faydaları



Gövde stabilitesini artırır

Yan kas dengesini destekler

Postür kontrolüne yardımcı olur

Skolyoz egzersizlerinde dikkat edilmesi gerekenler

Skolyoz her bireyde farklı yapıda olabilir. Bu nedenle egzersiz yaklaşımı kişiye özel olmalıdır.

Önemli noktalar



Ani ve zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalı

Ağrı hissedilen hareketler yapılmamalı

Düzenli ve kontrollü ilerlenmeli

Uzman yönlendirmesi tercih edilmeli

Ayna veya video ile postür takibi yapılmalı



"ZAYIFLAMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ AMA SONUÇ ALAMIYOR MUSUNUZ?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...