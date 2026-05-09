Omurga eğriliğinde (skolyoz) egzersiz yaklaşımı

Skolyoz, omurganın "S" veya "C" şeklinde eğrilmesiyle karakterize edilen bir durumdur. Genellikle ergenlik döneminde fark edilir ve ilerleme gösterebilir. Egzersizler skolyozu düzeltmekten çok, omurga çevresindeki kasları güçlendirerek vücudun daha dengeli ve fonksiyonel çalışmasına destek olur.
Bu nedenle skolyozda amaç; omurgayı "zorla düzeltmek" değil, kas dengesini geliştirmek, postürü desteklemek ve ağrıyı azaltmaktır.
1. Core (merkez bölge) güçlendirme
Plank skolyozda en sık önerilen egzersizlerden biridir. Core kaslarını güçlendirerek omurgaya binen yükü azaltmaya yardımcı olur.
Faydaları
Omurga stabilitesini destekler
Duruş kontrolünü artırır
Bel bölgesi yükünü azaltır
2. Nefes ve postür kontrol egzersizleri
Skolyozda nefes paterni de etkilenebilir. Kontrollü nefes egzersizleri gövde farkındalığını artırabilir.
Örnek yaklaşım
Derin diyafram nefesi
Kaburga açılımını destekleyen nefes çalışmaları
Ayna karşısında postür kontrolü
3. Denge ve tek taraflı güçlendirme
Bird dog hareketi, sağ-sol kas dengesini geliştirmeye yardımcı olabilir.
Faydaları
Kas asimetrisini azaltmaya destek olur
Omurga kontrolünü geliştirir
Dengeyi artırır
4. Esneme ve mobilite çalışmaları
Sıkı kaslar skolyozda duruşu daha da zorlaştırabilir. Bu nedenle esneme çalışmaları önemlidir.
Örnekler
Göğüs kası esnetme
Kalça fleksör esnetme
Sırt mobilite hareketleri
5. Yan hat kaslarını güçlendirme
Side plank özellikle yan gövde kaslarını çalıştırarak omurga desteğini artırabilir.
Faydaları
Gövde stabilitesini artırır
Yan kas dengesini destekler
Postür kontrolüne yardımcı olur
Skolyoz egzersizlerinde dikkat edilmesi gerekenler
Skolyoz her bireyde farklı yapıda olabilir. Bu nedenle egzersiz yaklaşımı kişiye özel olmalıdır.
Önemli noktalar
Ani ve zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalı
Ağrı hissedilen hareketler yapılmamalı
Düzenli ve kontrollü ilerlenmeli
Uzman yönlendirmesi tercih edilmeli
Ayna veya video ile postür takibi yapılmalı
