Lif tüketimini artırmanın kolay yolları

Lif, bitkisel besinlerde bulunan ve sindirilemeyen bir karbonhidrat türüdür. Bağırsak hareketlerini düzenlemesi, tokluk hissini artırması ve kan şekeri dengesine katkı sağlaması nedeniyle sağlıklı beslenmenin temel parçalarından biridir. Ancak birçok kişi günlük yeterli lif tüketimini sağlayamaz.

İyi haber şu ki, lif alımını artırmak için büyük diyet değişiklikleri yapmaya gerek yoktur. Küçük ve sürdürülebilir alışkanlıklar yeterlidir.

1. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ürünler tercih edin

Rafine tahıllar lif açısından fakirdir. Bu nedenle beyaz ekmek, beyaz pirinç ve klasik makarna yerine tam tahıllı seçeneklere yönelmek lif alımını artırmanın en kolay yollarından biridir.

Alternatifler

Tam buğday ekmeği

Yulaf ezmesi

Bulgur

Kepekli makarna

Esmer pirinç



2. Her öğüne sebze ekleyin

Sebzeler lif açısından en zengin besin gruplarındandır. Günlük öğünlere küçük eklemeler yapmak bile önemli fark yaratabilir.

Öneriler



Kahvaltıya domates, salatalık, yeşillik eklemek

Öğle ve akşam yemeklerinde salata tüketmek

Ara öğünlerde çiğ sebze tercih etmek



3. Meyveyi bütün haliyle tüketin

Meyve suyu yerine meyvenin kendisini tüketmek lif alımını ciddi şekilde artırır. Çünkü meyve suyu lifin büyük kısmını kaybeder.

Lif açısından zengin meyveler

Elma

Armut

Portakal

Böğürtlen

Muz



4. Baklagilleri haftalık rutine ekleyin

Baklagiller hem lif hem de bitkisel protein açısından oldukça değerlidir.

Örnekler

Mercimek

Nohut

Fasulye

Barbunya

Haftada 2–3 kez tüketmek sindirim sağlığına önemli katkı sağlayabilir.

5. Ara öğünlerde kuruyemiş tercih edin

Kuruyemişler lif ve sağlıklı yağlar içerir. Ölçülü tüketildiğinde hem tokluk sağlar hem de lif alımını destekler.

Öneriler

Badem

Ceviz

Fındık

Chia ve keten tohumu



6. Yulafı beslenmeye dahil edin

Yulaf özellikle kahvaltıda kolayca kullanılabilen yüksek lifli bir besindir. Hem pratik hem de uzun süre tok tutan bir seçenektir.

7. Su tüketimini artırmayı unutmayın

Lif alımı arttıkça su tüketimi de artırılmalıdır. Yetersiz su tüketimi sindirim sisteminde tıkanıklık hissine neden olabilir.

Günlük öneri



Gün boyunca düzenli su içmek

Lifli besinlerle birlikte su tüketmek

