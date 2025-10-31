Kış aylarında eklem sağlığını korumanın yolları

Düşen sıcaklıklar, eklemlerde sertlik ve ağrıya neden olabilir. Özellikle az hareket etmek ve yetersiz su tüketimi bu durumu artırır. Eklem sağlığını korumak için:

Günlük hafif egzersizlerle eklemleri aktif tut,

Omega-3 içeren besinleri (balık, ceviz, keten tohumu) sofrandan eksik etme,

Bol su içerek kıkırdak dokusunun nemini koru,

Ilık duşlar ve düzenli esneme hareketleriyle kan dolaşımını artır.

Düzenli bakım ve dengeli yaşam tarzı, eklem ağrılarını azaltırken hareket özgürlüğünü de korumanı sağlar.

